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Влада США знову відтермінувала заборону на використання TikTok

Влада США знову відтермінувала заборону на використання TikTok

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Влада США відклала до 4 грудня блокування на території країни соціальної мережі TikTok. Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові документи, передає УНН.

Представник Мінфіну США повідомив агентству, що продовження було дозволено для розгляду недавно отриманого “переглянутого уявлення”.

Відзначається, що федеральними судами були заблоковані окремі обмеження на TikTok, введені з боку Міністерства торгівлі США. Крім того, мова йде про обмеження транзакцій, які, як вважають в TikTok, можуть заборонити використання додатка в Сполучених Штатах. Також була накладена заборона на блокування Міністерства торгівлі, що передбачає скачування програми користувачами платформ Apple і Google.

У серпні президент США Дональд Трамп підписав указ “Про боротьбу з загрозою TikTok”. В адміністрації президента заявили, що даний додаток може передавати особисті дані американців владі Китаю. Китайська IT-компанія ByteDance, яка є власником сервісу, всі ці звинувачення відкинула.

Згодом з метою безпеки громадян США Трамп зажадав продати TikTok американської компанії. В якості потенційних покупців називалися ІТ-гігант Oracle, а також Microsoft в партнерстві з мережею супермаркетів Walmart. Проте 20 вересня Трамп схвалив придбання Tiktok корпорацією Oracle. Як відзначав Трамп, придбання сервісу вирішить проблеми національної безпеки США. Крім того, це дозволить додаткам продовжити роботу на території Сполучених Штатів.

З 20 вересня Міністерство торгівлі США заборонило завантажувати TikTok в американських магазинах мобільних додатків. У компанії заявили, що оскаржуватимуть це рішення, і відзначили, що готові співпрацювати з американським урядом. Пізніше в міністерстві відклали заборону до 27 вересня.

TikTok — це платформа з обміну відеороликами з 1 млрд користувачів по всьому світу. ByteDance запустила TikTok у вересні 2016 року. На той момент платформа називалася Douyin і орієнтувалася тільки на китайських користувачів. Однак в 2017-му компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши “копію” додатка Douyin під назвою TikTok. На сьогоднішній день офіси TikTok розташовуються по всьому світу, в тому числі в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні, Дубаї, Мумбаї, Сінгапурі, Джакарті, Сеулі і Токіо.

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