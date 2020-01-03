Власти Нью-Йорка обсудила меры безопасности из-за убийства иранского генерала

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КИЕВ. 3 января. УНН. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио провел рабочее совещание с шефом городской полиции Дермотом Ши и начальником контртеррористического подразделения полиции Джоном Миллером для обсуждения дополнительных мер безопасности, которые необходимо принять для защиты мегаполиса, в связи с убийством в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, передает УНН.

“Я побеседовал с комиссаром Ши и его заместителем Миллером по поводу неотложных шагов, которые предпримет управление полиции Нью-Йорка для защиты ключевых объектов города Нью-Йорк от любых попыток Ирана или его союзников-террористов осуществить акт возмездия Америке. Нам придется сохранять в связи с этой угрозой бдительность еще долгое время”, — написал градоначальник в пятницу в Twitter.

В сентябре прошлого года де Блазио вышел из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года и является одним из самых ярых критиков администрации республиканца Дональда Трампа. “Правительство США без одобрения Конгресса, по сути, объявило войну Ирану этой ночью. У американского народа в этом случае не было права голоса, несмотря на то, что он снова и снова голосует за прекращение бесконечных войн и возвращение своих войск домой”, — написал мэр.

Worried for our city + our nation. Without the approval of Congress, the US Government effectively declared war on Iran tonight. The American people had no say in the matter, despite voting time + again to stop endless wars + bring our troops home. This one will not end soon.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 3, 2020

Стоит напомнить, что США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы.

Недавно, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил в пятницу генерала Исмаила Каан командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил).

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