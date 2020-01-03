Влада Нью-Йорка обговорила заходи безпеки через вбивство іранського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо провів робочу нараду з шефом міської поліції Дермотом Ші і начальником контртерористичного підрозділу поліції Джоном Міллером для обговорення додаткових заходів безпеки, які необхідно прийняти для захисту мегаполісу, в зв’язку з убивством в результаті ракетного удару США в Іраку командувача силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерала Касема Сулеймані, передає УНН.
“Я поговорив з комісаром Ши і його заступником Міллером з приводу нагальних кроків, які зробить управління поліції Нью-Йорка для захисту ключових об’єктів міста Нью-Йорк від будь-яких спроб Ірану або його союзників-терористів здійснити акт відплати Америці. Нам доведеться зберігати в зв’язку з цією загрозою пильність ще довгий час”, — написав градоначальник в п’ятницю в Twitter.
У вересні минулого року де Блазіо вийшов з боротьби за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року і є одним з найбільш затятих критиків адміністрації республіканця Дональда Трампа. “Уряд США без схвалення Конгресу, по суті, оголосив війну Ірану цієї ночі. У американського народу в цьому випадку не було права голосу, не дивлячись на те, що він знову і знову голосує за припинення нескінченних воєн і повернення своїх військ додому”, — написав мер.
Worried for our city + our nation. Without the approval of Congress, the US Government effectively declared war on Iran tonight. The American people had no say in the matter, despite voting time + again to stop endless wars + bring our troops home. This one will not end soon.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 3, 2020
Варто нагадати, що США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби.
Нещодавно, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї призначив в п’ятницю генерала Ісмаїла Каані командувачем силами спеціального призначення “Аль-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини збройних сил).