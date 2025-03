Влада Нью-Йорка обговорила заходи безпеки через вбивство іранського генерала

“Я поговорив з комісаром Ши і його заступником Міллером з приводу нагальних кроків, які зробить управління поліції Нью-Йорка для захисту ключових об’єктів міста Нью-Йорк від будь-яких спроб Ірану або його союзників-терористів здійснити акт відплати Америці. Нам доведеться зберігати в зв’язку з цією загрозою пильність ще довгий час”, — написав градоначальник в п’ятницю в Twitter.

У вересні минулого року де Блазіо вийшов з боротьби за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року і є одним з найбільш затятих критиків адміністрації республіканця Дональда Трампа. “Уряд США без схвалення Конгресу, по суті, оголосив війну Ірану цієї ночі. У американського народу в цьому випадку не було права голосу, не дивлячись на те, що він знову і знову голосує за припинення нескінченних воєн і повернення своїх військ додому”, — написав мер.

Worried for our city + our nation. Without the approval of Congress, the US Government effectively declared war on Iran tonight. The American people had no say in the matter, despite voting time + again to stop endless wars + bring our troops home. This one will not end soon.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 3, 2020

Варто нагадати, що США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби.

Нещодавно, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї призначив в п’ятницю генерала Ісмаїла Каані командувачем силами спеціального призначення “Аль-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини збройних сил).