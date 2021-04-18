Определился второй финалист Кубка Англии по футболу

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В матче "Лестер" - "Саутгемптон" определился второй участник финала Кубка Англии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Единственный гол в этой встрече был забит в начале второго тайма — форвард “лис” Келечи Ихеаначо принес своей команде победу.

Стоит отметить, что удар Ихеаначо оказался единственным в створ ворот в матче на обе команды.

Составы команд:

“Лестер”: Шмейхель — Эванс, Сеюнджю, Фофана — Кастано, Тилеманс, Ндиди, Перейра (Олбрайтон, 60) — Перес (Мэдисон, 69) — Варди, Ихеаначо

“Саутгемптон”: Форстер — Бертран (Салис, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс — Армстронг, Диалло, Уорд-Праус (Телла, 85), Дженепо (Уолкотт, 73) — Редмонд (Адамс, 59), Ингс.

Дополнение

В решающем матче 15 мая в Лондоне “лисы” противостоять “Челси”, который днем ​​ранее обыграл “Манчестер Сити”.

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