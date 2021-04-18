Визначився другий фіналіст Кубку Англії з футболу

Деталі

Єдиний гол в цій зустрічі був забитий на початку другого тайму — форвард “лисиць” Келечі Іхеаначо приніс своїй команді перемогу.

Варто відзначити, що удар Іхеаначо виявився єдиним у площину воріт у матчі на обидві команди.

Склади команд:

“Лестер”: Шмейхель — Еванс, Сеюнджю, Фофана — Кастань, Тілеманс, Ндіді, Перейра (Олбрайтон, 60) — Перес (Медісон, 69) — Варді, Іхеаначо

“Саутгемптон”: Форстер — Бертран (Салісу, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Пітерс — Армстронг, Діалло, Уорд-Праус (Телла, 85), Дженепо (Уолкотт, 73) — Редмонд (Адамс, 59), Інгс.

Доповнення

У вирішальному матчі 15 травня в Лондоні “лиси” протистоятимуть “Челсі”, який днем ​​раніше обіграв “Манчестер Сіті”.