Визначився другий фіналіст Кубку Англії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В матчі "Лестер" – "Саутгемптон" визначився другий учасник фіналу Кубку Англії з футболу, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Єдиний гол в цій зустрічі був забитий на початку другого тайму — форвард “лисиць” Келечі Іхеаначо приніс своїй команді перемогу.
Варто відзначити, що удар Іхеаначо виявився єдиним у площину воріт у матчі на обидві команди.
Склади команд:
“Лестер”: Шмейхель — Еванс, Сеюнджю, Фофана — Кастань, Тілеманс, Ндіді, Перейра (Олбрайтон, 60) — Перес (Медісон, 69) — Варді, Іхеаначо
“Саутгемптон”: Форстер — Бертран (Салісу, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Пітерс — Армстронг, Діалло, Уорд-Праус (Телла, 85), Дженепо (Уолкотт, 73) — Редмонд (Адамс, 59), Інгс.
Доповнення
У вирішальному матчі 15 травня в Лондоні “лиси” протистоятимуть “Челсі”, який днем раніше обіграв “Манчестер Сіті”.