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2 марта, 17:42 • 108739 просмотра

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Вицепремьер Стефанишина объяснила, почему Украина не присоединяется к геоплитической борьбе против Китая

Вицепремьер Стефанишина объяснила, почему Украина не присоединяется к геоплитической борьбе против Китая

Киев  •  УНН

 • 28238 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина не может себе позволить "пока участвовать в определенных геополитических интригах", направленных против Китая. Об этом в интервью Радио Свобода заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая также возглавляет украинскую часть комиссии по сотрудничеству Украина - Китай, сообщает УНН.

"Украина не вступает в глобальные инициативы против Китая, потому что мы сегодня видим, что эти инициативы не являются постоянными. Например, договоренности о расторжении контракта с Францией на поставку определенных элементов военного оружия, заключения другого договора в пользу, скажем так, этой антикитайской коалиции - это такие сигналы, которые нас беспокоят. То есть мы видим, что нет постоянства в этой политике", - сказала чиновница, имея в виду формирование Индо-Тихоокеанского союза в составе США, Австралии и Великобритании.

Этот альянс направлен против китайской экспансии, и одним из первых последствий его формирования стал отказ Австралии от покупки французских субмарин с обычными двигателями. Зато США предложили своему союзнику атомные подводные лодки, что привело к отзыву послов Франции в Соединенных Штатах и Австралии.

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