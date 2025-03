Приговор Младичу доказывает, что будет наказание за Донбасс и Крым - Зеркаль

"Эта неделя особенная не только для украинцев, но и для тысяч семей пострадавших от военных преступлений, совершенных Ратко Младичем, приговор которому вынесен сегодня в Гааге International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Международные суды, хоть и медленно, но доказали, что могут наказывать за военные преступления. А значит будут наказаны и те агрессоры, которые совершали их в Крыму и на Донбассе ", - написала она

Также Зеркаль отметила, что "без справедливой оценки, без справедливого суда за все преступления войны нельзя восстановить мир. Не важно как сложно и как долго добиваться ответственности за совершенное в Международном Суде ООН, Международном Уголовном Суде, Европейском Суде по правам человека. Это надо делать для того, чтобы в памяти человечества четко было зафиксировано, кто и какие преступления совершил ".

Напомним, Трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде и преступлениях против человечности , и приговорил его к пожизненному заключению.