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Вирок Младичу доводить, що буде покарання за Донбас і Крим - Зеркаль

Вирок Младичу доводить, що буде покарання за Донбас і Крим - Зеркаль

Київ • УНН

 • 10741 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогоднішній вирок міжнародного суду Ратко Младичу доводить, що з часом покарання буде також за агресію на Донбасі та в Криму. Про це на своєму Facebook заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль, передає УНН.

"Цей тиждень особливий не тільки для українців, а й для тисяч сімей постраждалих від воєнних злочинів, вчинених Ратко Младічем, вирок якому винесено сьогодні в Гаазі International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Міжнародні суди, хоч і повільно, але довели, що можуть карати за воєнні злочини. А значить будуть покарані і ті агресори, які вчиняли їх у Криму і на Донбасі" - написала вона

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Також Зеркаль зауважила, що "без справедливої оцінки, без справедливого суду за всі злочини війни не можна відновити мир. Не важливо як складно і як довго добиватися відповідальності за вчинене у Міжнародному Суді ООН, Міжнародному Кримінальному Суді, Європейському Суді з прав людини. Це треба робити для того, щоб в пам’яті людства чітко було зафіксовано, хто і які злочини вчинив".

Нагадаємо, Трибунал ООН з військових злочинів в колишній Югославії визнав колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді та злочинах проти людяності, і засудив його до довічного ув’язнення.

 

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