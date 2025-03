Вирок Младичу доводить, що буде покарання за Донбас і Крим - Зеркаль

"Цей тиждень особливий не тільки для українців, а й для тисяч сімей постраждалих від воєнних злочинів, вчинених Ратко Младічем, вирок якому винесено сьогодні в Гаазі International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Міжнародні суди, хоч і повільно, але довели, що можуть карати за воєнні злочини. А значить будуть покарані і ті агресори, які вчиняли їх у Криму і на Донбасі" - написала вона

Також Зеркаль зауважила, що "без справедливої оцінки, без справедливого суду за всі злочини війни не можна відновити мир. Не важливо як складно і як довго добиватися відповідальності за вчинене у Міжнародному Суді ООН, Міжнародному Кримінальному Суді, Європейському Суді з прав людини. Це треба робити для того, щоб в пам’яті людства чітко було зафіксовано, хто і які злочини вчинив".

Нагадаємо, Трибунал ООН з військових злочинів в колишній Югославії визнав колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді та злочинах проти людяності, і засудив його до довічного ув’язнення.