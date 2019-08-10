Изъятие Фабрегаса помогло "Лиону" разгромить "Монако" в матче-открытии Лиги 1
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На стадионе “Луи II” состоялось первое противостояние нового сезона французской Лиги 1 в котором в гости к “Монако” пожаловал к “Лион”, передает корреспондент УНН.
Счет во встрече был открыт уже на 5 минуте. Розыгрыш углового завершился голом головой в исполнении нападающего Дембеле. В конце получаса игры арбитр удалил звездного новичка “монегасков” испанца Сеска Фабрегаса за удар соперника сзади по ногам.
До перерыва команда Жардима пропустила еще один раз от Депай, а точку в игре “Лион” поставил на 80 минуте, когда отличился Тузара — 0:3.
Примечательно, что оба коллектива входят в тройку самых дорогих команд по составу Лиги 1 — “Лион” второй (341 млн. евро стоимость всех игроков), “Монако” третий (280).
Добавим, сегодня первый тур соревнований продолжится шестью поединками.