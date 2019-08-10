Вилучення Фабрегаса допомогло "Ліону" розгромити "Монако" у матчі-відкритті Ліги 1

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На стадіоні “Луі ІІ” відбулося перше протистояння нового сезону французької Ліги 1, в якому в гості до “Монако” завітав “Ліон”, передає кореспондент УНН.

Рахунок у зустрічі був відкритий вже на 5 хвилині. Розіграш кутового завершився голом головою у виконанні нападника Мусса Дембеле. Наприкінці півгодини гри арбітр вилучив зіркового новачка “монегасків” іспанця Сеска Фабрегаса за удар суперника ззаду по ногах.

До перерви команда Жардіма пропустила ще одного разу від Мемфіса Депая, а крапку у грі “Ліон” поставив на 80 хвилині, коли відзначився Тузар — 0:3.

Примітно, що обидва колективи входять до трійки найдорожчих команд за складом Ліги 1 — “Ліон” другий (341 млн. євро вартість усіх гравців), “Монако” третій (280).

Додамо, сьогодні перший тур змагань продовжиться шістьма поєдинками.

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