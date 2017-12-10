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Видео ОБСЕ опровергло фейки относительно использования силами АТО фосфорных боеприпасов - штаб

Видео ОБСЕ опровергло фейки относительно использования силами АТО фосфорных боеприпасов - штаб

Киев  •  УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Боевики "ДНР" 8 декабря безосновательно обвинили украинских военных в использовании боеприпасов, что сожержат фосфор и запрещены международными конвенциями. Однако видеозапись с камер ОБСЕ опровергает эту клевету. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на отчет ОЦКК, передает УНН.

"Главари ОРДО в очередной раз безосновательно и нелепо обвинили ВС Украины в обстреле 8 декабря 2017 года в 15.30 территории Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами. Однако, факты зафиксированы камерой СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции и отражены в отчете Миссии от 9 декабря 2017 года, не только не подтверждают использование фосфорных боеприпасов, но и указывают на повышенную огневую активность с востока на запад (с позиций ОРДО)", - говорится в сообщении штаба АТО.

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Отмечается, что во второй половине дня 8 декабря и камера ОБСЕ зафиксировала 12 взрывов неопределенного происхождения и 37 снарядов с востока на запад - все в 0,5-1,5 км на юг.

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Украинская сторона ОЦКК отмечает: несмотря на попытки кремлевских марионеток переложить ответственность за обстрелы Донецкой фильтровальной станции на ВС Украины, факты зафиксированы и обнародованы на официальном сайте СММ ОБСЕ опровергают "фейки" российской пропаганды.

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