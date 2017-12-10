Відео ОБСЄ спростувало фейки щодо використання силами АТО фосфорних боєприпасів - штаб

“Ватажки ОРДО у черговий раз безпідставно та безглуздо звинуватили ЗС України у обстрілі 8 грудня 2017 року о 15.30 території Донецької фільтрувальної станції фосфорними боєприпасами. Проте, факти зафіксовані камерою СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції та відображені у звіті Місії від 9 грудня 2017 року, не тільки не підтверджують використання фосфорних боєприпасів, але й вказують на підвищену вогневу активність зі сходу на захід (з позицій ОРДО)”, — йдеться у повідомленні штабу АТО.

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Зазначається, що у другій половині дня 8 грудня та камера ОБСЄ зафіксувала 12 вибухів невизначеного походження і 37 снарядів зі сходу на захід — усе за 0,5–1,5 км на південь.

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Українська сторона СЦКК наголошує: незважаючи на агонічні спроби кремлівських маріонеток перекласти відповідальність за обстріли Донецької фільтрувальної станції на ЗС України, факти зафіксовані та оприлюднені на офіційному сайті СММ ОБСЄ вкотре спростовують “фейки” російської пропаганди.