Взрыв произошел в центре Милана: поднялось черное облако
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Взрыв произошел в центре Милана в Италии, загорелись несколько автомобилей, над городом поднялось черное облако, сообщает Sky TG24, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, сегодня утром в Милане, в районе Порта Романа, произошел крупный пожар.
Причины пожара до сих пор неизвестны, в разных районах города видно большое черное облако.
Согласно первым снимкам, сделанным мобильными телефонами, несколько автомобилей загорелись на пирсе Ломбардо.
Происхождение взрывов пока неизвестно.
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#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85d— Джованни Кристиано (@Jo_Reporter) 11 мая 2023 года