Взрыв произошел в центре Милана: поднялось черное облако

Детали

Как сообщается, сегодня утром в Милане, в районе Порта Романа, произошел крупный пожар.

Причины пожара до сих пор неизвестны, в разных районах города видно большое черное облако.

Согласно первым снимкам, сделанным мобильными телефонами, несколько автомобилей загорелись на пирсе Ломбардо.

Происхождение взрывов пока неизвестно.

#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85d

— Джованни Кристиано (@Jo_Reporter) 11 мая 2023 года