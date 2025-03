Вибух стався в центрі Мілана: піднялася чорна хмара

Деталі

Як повідомляється, сьогодні вранці в Мілані, в районі Порта Романа, сталася велика пожежа.

Причини пожежі досі невідомі, у різних районах міста видно велику чорну хмару.

Згідно з першими знімками, зробленими мобільними телефонами, кілька автомобілів загорілися на пірсі Ломбардо.

Походження вибухів поки невідоме.

#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85d

— Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) May 11, 2023