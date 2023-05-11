Вибух стався в центрі Мілана: піднялася чорна хмара
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Вибух стався в центрі Мілана в Італії, загорілися кілька автомобілів, над містом піднялася чорна хмара, повідомляє Sky TG24, пише УНН.
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Як повідомляється, сьогодні вранці в Мілані, в районі Порта Романа, сталася велика пожежа.
Причини пожежі досі невідомі, у різних районах міста видно велику чорну хмару.
Згідно з першими знімками, зробленими мобільними телефонами, кілька автомобілів загорілися на пірсі Ломбардо.
Походження вибухів поки невідоме.
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#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85d— Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) May 11, 2023