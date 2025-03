Версию СБУ о госизмене в пакистанских контрактах "Укроборонпрома" опровергает случайная служебная записка

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Когда в октябре "Укрспецэкспорт" сообщал о расширении сотрудничества с Пакистаном, в частности, в авиасфере, он еще не знал, что за два месяца в помещение концерна ворвется антитеррористическое спецподразделение "Альфа", привлеченное СБУ для поиска "госизмены" в архивных контрактах с этой страной.

3 декабря Служба безопасности Украины провела обыски в "Укрспецэкспорте". Впоследствии сообщила, что расследует уголовное производство по факту госизмены, а одним из эпизодов уголовного производства считает августовский материал в украинских СМИ.

"Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием "Цензор.нет" 5 августа 2020 года в статье "Провал в Пакистане. Как топменеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину из стратегического рынка вооружений". Автор обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции в результате привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", - отметили в СБУ.

В основе материала СМИ, который вспоминает СБУ, служебная записка представительства ГК "Укрспецэкспорт" в Пакистане, которая случайно попала в публичный доступ (имея статус конфиденциальной) и одновременно которая объясняет, как все происходило хронологически и почему не получилось заключить контракты между Украиной и Пакистаном на поставку запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид" в апреле-июне 2020 года. Парадоксально, но эта же служебная записка опровергает и главную линию обвинения СБУ. УНН исследовал служебную записку и сравнил ее содержание с версиями СБУ.

Так, в служебной записке №USE/PK/100 от 9 июля 2020 года представитель ГК "Укрспецэкспорт" в Пакистане информирует о следующем:

"В первую очередь тендеры на закупку запчастей для танков Т-80 УД и "Аль-Халид" проводились Главным управлением закупок СВ Пакистана в течение апреля-мая 2020 года с заложенным в них бюджетом около 36 млн долларов США, но были отменены на этапе изучения предложений участников без открытия пакетов с коммерческими предложениями".

Итак, можно констатировать тот факт, что отмена первоочередных тендеров произошла не по вине ГК "Укрспецэкспорт" или его представителя - агента Raviana Pakistan Private Ltd, которых СБУ обвиняет в подрывной деятельности, а по собственной инициативе пакистанской стороны, причины и мотивы поведения которой остаются неизвестными, однако косвенно объясняются ниже.

Добавим, что в постановлении суда на обыск СБУ оценивает якобы ущерб Украине в результате сорванных тендеров в 36 млн долларов, однако в релизе СБУ - уже совсем другая сумма, а именно 100 млн долларов. Объяснений такого разрыва СБУ не предоставляет.

Далее в записке сообщается о том, что:

"На этом фоне участие в любом тендере СВ Пакистана, а главное - его всестороннее сопровождение, имеет как официальную составляющую - тендерная процедура, переписка, официальные переговоры в DGPA и ITD Dte/инспекторах, так и неофициальную часть - в основном это использование лоббистского инструмента нашей местной фирмой-партнером, то есть ее контактов и связей среди представителей армии Пакистана и наличии у нее объективной возможности оказывать влияние на решение пакистанского военного истеблишмента для обеспечения положительного и выгодного результата для украинской стороны. Именно неофициальная часть по важности и содержанию является краеугольным камнем отстаивания позиций украинской стороны и продвижение ее интересов, результатом чего является убеждение пакистанской стороны принять выгодное для нас решение пакистанскими должностными лицами".

Следовательно, можно допустить, что СБУ будет считать подрывной деятельностью Raviana Pakistan Private Ltd против Украины из-за недостаточного лоббистского влияния на чиновников Пакистана и военный истеблишмент иностранного суверенного государства в неофициальный способ. Впрочем, Уголовный кодекс Украины не столь совершенен, чтобы оценивать уровень лоббизма на иностранные государства. Поэтому квалификация выглядит весьма сомнительной.

Далее по тексту служебной записки указано, что:

"Инициативное направление апелляционных писем фирмой Raviana Pakistan Private Ltd... было выполнением только официальной части тендерной процедуры... Указанные апелляционные письма акцентировали внимание руководства вышеназванных подразделений СВ Пакистана на нарушении другими фирмами-участниками - Swiss One и Nazir & Sons тендерных требований в части, касающейся необходимости поставок новых изделий только от оригинального производителя, а также в отсутствии у этих фирм подтверждающих документов относительно их связи с оригинальным производителем. Очевидно, что это стало катализатором реакции наших оппонентов, которые прибегли к использованию собственного лобби среди армейских членов СВ Пакистана".

Итак, указанное подтверждает, что Raviana Pakistan Private Ltd пыталась официально и открыто бороться с конкурентами Украины на рынке Пакистана, в частности акцентировала внимание организаторов тендера на нарушении тендерных требований фирмой Swiss One. А это прямо противоречит главной версии и линии обвинений СБУ в том, что Raviana Pakistan Private Ltd способствовала выходу на пакистанский рынок вооружения "не украинских товаров, а стран-конкурентов".

В своих материалах СБУ указывает, что "подрывная деятельность компании Raviana привела к тому, что ГК "Укрспецэкспорт" выиграл лишь в 3-х (на сумму около 16 млн долларов) из 6-ти тендеров (на сумму 36 млн долларов США), предметом которых была продукция, которая изготавливается только в Украине. В других тендерах победила компания Swiss One, аффилированная с Российской Федерацией".

Иными словами, СБУ видит подрывную деятельность Raviana в том, что она якобы способствовала Swiss One на тендерах, хотя учитывая служебную записку, она ее наоборот - упорно "сбивала".

Далее в служебной записке четко указано, что изменения пакистанской стороной тендерных условий привели к тому, что потенциальные контракты стали невыгодными для Украины.

"К большому сожалению, реализация вышеупомянутых вероятных возможностей нашим партнером-консультантом по указанным тендерам оставила неофициальную часть их сопровождения безуспешной, и привела к отмене этих тендеров с последующей их корректировкой не в нашу пользу и переизданием в июне 2020 года уже без необходимости поставки изделий текущего года производства и обязательного критерия их происхождения от оригинального производителя, не говоря уже о неприемлемых для ГК "Укрспецэкспорта" условиях оплаты и объема и характера технической инспекции".

Подытоживая, в служебной записке отмечается, что указанные проблемные вопросы будут иметь следующий сценарий:

▪️ "впервые в истории военно-технического сотрудничества между Украиной и Пакистаном местная армия была вынуждена вернуть в федеральный бюджет около 15 млн долларов США, соответственно - ее бюджет на 2020/21 годы будет сокращен правительством на аналогичную сумму;

▪️ ответственность за распределение и использование бюджета для поддержания боеготовности вооружения и военной техники, находящейся в составе СВ Пакистана, возлагается на заместителя командующего СВ Пакистана по вопросам логистики (CLS) и подчиненного ему руководителя главного управления закупок СВ Пакистана (DGPA), к которым, учитывая вышеуказанную ситуацию, должны быть применены дисциплинарные взыскания - в случае отсутствия у них аргументированной причины сложившейся ситуации;

▪️ CLS и DGPA, вероятно, выберут защитную тактику и будут искать виновника вне системы СВ Пакистана, то есть переводить ответственность на участника тендеров в лице Raviana и ГК "Укрспецэкспорт".

Так и случилось: вину просто перекладывают на Raviana и ГК "Укрспецэкспорт". И заодно, говорят, что под видом поиска измены СБУ хочет на самом деле провести кадровую чистку в "Укроборонпроме" и перераспределить финансовые потоки.

Служебная записка представительства ГК "Укрспецэкспорт" в Пакистане, источник - "Цензор.нет"

По данным УНН, ведущий собственное расследование, единственным выгодоприобретателем атаки на Raviana Pakistan Private Ltd является его прямой конкурент - пакистанская компания Trojans. С 2014 года и до момента возврата Raviana на украинский рынок в начале 2020 года (пакистанские тендеры были ее первыми за долгое время) Trojans был абсолютным монополистом в "Укроборонпроме" по направлению сотрудничества с Пакистаном. Причем, он представлял там не интересы Украины, а свои собственные, закупая в Украине необходимые запчасти, и продавая их в Пакистан по собственной ценовой политике.

Добавим, что в января 2014 года Trojans получил монопольное положение в "Укроборонпроме" почти по такой же схеме. Это было в последние месяцы правления Президента Виктора Януковича и тогдашнего руководителя "Укроборонпрома" Сергея Громова. Но способствовала тогда Trojans не СБУ, а Служба внешней разведки. Подробно читайте здесь.