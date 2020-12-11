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Версію СБУ про держзраду у пакистанських контрактах "Укроборонпрому" спростовує випадкова службова записка

Версію СБУ про держзраду у пакистанських контрактах "Укроборонпрому" спростовує випадкова службова записка

Київ • УНН

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Військово-технічне співробітництво України із Пакистаном зазнало серйозного випробування.

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Коли у жовтні "Укрспецекспорт" повідомляв про розширення співробітництва із Пакистаном, зокрема, і в авіасфері, він ще не знав, що за два місяці у приміщення концерну увірветься антитерористичний спецпідрозділ "Альфа", залучений СБУ для пошуку "держзради" в архівних контрактах із цією країною.

3 грудня Служба безпеки України провела обшуки в "Укрспецекспорті". Згодом повідомила, що розслідує кримінальне провадження за фактом держзради, а одним із епізодів кримінального провадження вважає серпневий матеріал в українських ЗМІ.

"Одним із епізодів кримінального провадження є дослідження інформації, опублікованої інтернет-виданням "Цензор.нет" 5 серпня 2020 року у статті "Провал у Пакистані. Як топменеджери "Укроборонпрому" вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь". Автор звернув увагу на втрату Україною ринків збуту вітчизняної продукції внаслідок залучення іноземних комерційних структур, афілійованих із посадовими особами ДК "Укроборонпром" та ДК "Укрспецекспорт", - зазначили у СБУ.

В основі матеріалу ЗМІ, який згадує СБУ, службова записка представництва ДК "Укрспецекспорт" у Пакистані, яка випадково потрапила у публічний доступ (бо має статус конфіденційної) та водночас, яка пояснює, як все відбувалось хронологічно і чому не вийшло укласти контракти між Україною та Пакистаном щодо постачання запчастин до танків Т-80 УД і "Аль-Халід" у квітні-червні 2020 року. Парадоксально, але ця ж службова записка спростовує і головну лінію звинувачення СБУ. УНН дослідив службову записку та порівняв її зміст із версіями СБУ.

Так, у службовій записці №USE/PK/100 від 9 липня 2020 року представник ДК "Укрспецекспорт" у Пакистані інформує про наступне:

"Першочергово тендери на закупівлю запчастин для танків Т-80 УД та "Аль-Халід" проводились Головним управлінням закупок СВ Пакистану протягом квітня–травня 2020 року із закладеним у них бюджетом близько 36 млн доларів США, але були скасовані на етапі вивчення пропозицій учасників без відкриття пакетів із комерційними пропозиціями".

Отже, можна констатувати той факт, що скасування першочергових тендерів відбулося не із вини ДК "Укрспецекспорт" або його представника - агента Raviana Pakistan Private Ltd, яких СБУ звинувачує у підривній діяльності, а за власною ініціативою пакистанської сторони, причини і мотиви поведінки якої залишаються невідомими, проте опосередковано пояснюються нижче.

Додамо, що в ухвалі суду на обшук СБУ оцінює начебто збиток України внаслідок зірваних тендерів у 36 млн доларів, проте у релізі СБУ - вже зовсім інша сума, а саме 100 млн доларів. Пояснень такого розриву СБУ не надає.

Далі у записці повідомляється про те, що:

"На цьому тлі участь у будь-якому тендері СВ Пакистану, а найголовніше – його всебічне супроводження, має як офіційну складову – тендерна процедура, листування, офіційні переговори в DGPA та ITD Dte/інспекторах, так і неофіційну частину – здебільшого це використання лобістського інструменту нашою місцевою фірмою-партнером, тобто її контактів та зв’язків серед представників армії Пакистану та наявності у неї об’єктивної можливості здійснювати вплив на рішення пакистанського військового істеблішменту для забезпечення позитивного і вигідного результату для української сторони. Саме неофіційна частина за важливістю та змістом є наріжним каменем відстоювання позицій української сторони та просування її інтересів, результатом чого є переконання пакистанської сторони прийняти вигідне для нас рішення пакистанськими посадовцями".

Отже, можна допустити, що СБУ буде вважати підривною діяльністю Raviana Pakistan Private Ltd проти України через недостатній лобістський вплив на високопосадовців Пакистану та військовий істеблішмент іноземної суверенної держави в неофіційний спосіб. Втім, Кримінальний кодекс України не настільки досконалий, щоб оцінювати рівень лобізму на іноземні держави. Тож кваліфікація виглядає досить сумнівною.

Далі по тексту службової записки вказано, що:

"Ініціативне направлення апеляційних листів фірмою Raviana Pakistan Private Ltd… було виконанням лише офіційної частини тендерної процедури… Зазначені апеляційні листи акцентували увагу керівництва вищезгаданих підрозділів СВ Пакистану на порушенні іншими фірмами-учасниками - Swiss One та Nazir & Sons тендерних вимог у частині, що стосується необхідності постачання нових виробів тільки від оригінального виробника, а також у відсутності у цих фірм підтверджувальних документів щодо їх зв’язку з оригінальним виробником. Очевидно, що це стало каталізатором реакції наших опонентів, які вдалися до використання власного лобі серед армійських членів СВ Пакистану".

Отже, вказане підтверджує, що Raviana Pakistan Private Ltd намагалася офіційно і відкрито боротися із конкурентами України за ринок Пакистану, зокрема акцентувала увагу організаторів тендеру на порушенні тендерних вимог фірмою Swiss One. А це прямо суперечить головній версії і лінії звинувачень СБУ у тому, що Raviana Pakistan Private Ltd сприяла виходу на пакистанський ринок озброєння "не українських товарів, а країн-конкурентів".

У своїх матеріалах СБУ вказує, що "підривна діяльність компанії Raviana призвела до того, що ДК "Укрспецекспорт" виграв лише у 3-х (на суму близько 16 млн доларів) із 6-ти тендерів (на суму 36 млн доларів США), предметом яких була продукція, яка виготовляється лише в Україні. В інших тендерах перемогла компанія Swiss One, афілійована із Російською Федерацією".

Іншими словами, СБУ вбачає підривну діяльність Raviana у тому, що вона начебто сприяла Swiss One на тендерах, хоча з огляду на службову записку, вона її навпаки - завзято "збивала".

Далі у службовій записці чітко вказано, що зміни пакистанською стороною тендерних умов призвели до того, що потенційні контракти стали невигідними для України.

"На превеликий жаль, реалізація вищезазначених ймовірних можливостей нашим партнером-консультантом за вказаними тендерами залишила неофіційну частину їх супроводження безуспішною, і призвела до скасування цих тендерів із подальшим їх коригуванням не на нашу користь і перевиданням у червні 2020 року вже без необхідності постачання виробів поточного року виробництва та обов’язкового критерію їх походження від оригінального виробника, не кажучи вже про неприйнятні для ДК "Укрспецекспорт" умови оплати та обсягу і характеру технічної інспекції".

Підсумовуючи, у службовій записці зазначається, що вказані проблемні питання матимуть наступний сценарій:

▪️ "вперше за історію військово-технічного співробітництва між Україною та Пакистаном місцева армія була змушена повернути до федерального бюджету близько 15 млн доларів США, відповідно - її бюджет на 2020/21 роки буде скорочений урядом на аналогічну суму;

▪️ відповідальність за розподіл і використання бюджету для підтримання боєготовності озброєння та військової техніки, що перебуває у складі СВ Пакистану, покладається на заступника командувача СВ Пакистану із питань логістики (CLS) та підлеглого йому керівника головного управління закупок СВ Пакистану (DGPA), до яких, з огляду на вищевказану ситуацію, мають бути застосовані дисциплінарні стягнення - у разі відсутності у них аргументованої причини ситуації, що склалася;

▪️ CLS та DGPA, ймовірно, оберуть захисну тактику і шукатимуть винуватця поза системою СВ Пакистану, тобто перекладатимуть відповідальність на учасника тендерів в особі Raviana та ДК "Укрспецекспорт".

Так і сталося: провину просто перекладають на Raviana та ДК "Укрспецекспорт". Та заразом, кажуть, що під виглядом пошуку зради СБУ хоче насправді провести кадрову чистку в "Укроборонпромі" та перерозподілити фінансові потоки.

Службова записка представництва ДК "Укрспецекспорт" у Пакистані, джерело - "Цензор.нет"

За даними УНН, який веде власне розслідування, єдиним вигодонабувачем атаки на Raviana Pakistan Private Ltd є його прямий конкурент - пакистанська компанія Trojans. Із 2014 року і до моменту повернення Raviana на український ринок на початку 2020 року (пакистанські тендери були її першими за довгий час) Trojans був абсолютним монополістом в "Укроборонпромі" за напрямком співробітництва із Пакистаном. При чому, він представляв там не інтереси України, а свої власні, закуповуючи в Україні необхідні запчастини, і продаючи їх у Пакистан за власною ціновою політикою.

Додамо, що у січні 2014 року Trojans здобув монопольне положення в "Укроборонпромі" майже за такою ж схемою. Це було в останні місяці правління Президента Віктора Януковича та тодішнього керівника "Укроборонпрому" Сергія Громова. Але сприяла тоді Trojans не СБУ, а Служба зовнішньої розвідки. Детально читайте тут.

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