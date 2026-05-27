Великобритания и Польша подпишут оборонный пакт из-за угрозы со стороны россии
Киев • УНН
Стармер и Туск подпишут соглашение о безопасности и совместной разработке ракет ПВО. Страны усилят сотрудничество для противодействия гибридным угрозам со стороны россии.
Великобритания и Польша подпишут новое соглашение об обороне и безопасности на фоне растущих угроз со стороны россии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Великобритании, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск официально заключат пакт во время встречи в Лондоне в среду. Лидеры планируют обсудить гибридные угрозы, в частности кибератаки, шпионаж и диверсии, которые, по данным британских властей, связаны с россией.
Этот договор является крупнейшим шагом вперед в наших оборонных отношениях и отношениях в сфере безопасности с Польшей за последнее поколение
По его словам, соглашение поможет странам "противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными".
Согласно договоренностям, Британия и Польша намерены совместно разрабатывать ракету ПВО средней дальности нового поколения, а также проводить масштабные военные учения. В Лондоне подчеркнули, что стороны также усилят сотрудничество для противодействия "попыткам враждебных государственных акторов посеять раздор".
