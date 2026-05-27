Великобритания и Польша подпишут оборонный пакт из-за угрозы со стороны россии

$44.240.0251.530.20
ukenru
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 20596 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 60385 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 13:55 • 33091 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 32761 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
26 мая, 12:00 • 34311 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 29265 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 38856 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 52503 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 60807 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 58874 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.8м/с
54%
745мм
Популярные новости
Израиль нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС Мохаммеду Одеху26 мая, 19:30 • 4776 просмотра
ОБСЕ осудило российский террор и подтвердило свою приверженность продолжению поддержки Украины - Сибига26 мая, 19:38 • 4100 просмотра
“Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся”: Усик обратился к фанатам после боя с Верховеном26 мая, 20:06 • 2788 просмотра
В Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО возле трех военных аэродромов26 мая, 21:13 • 9668 просмотра
Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с УкраинойVideo00:14 • 6916 просмотра
публикации
Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбиратьPhoto26 мая, 17:55 • 24524 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 60366 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 44276 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 61372 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 74621 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Марко Рубио
Ван И (политик)
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 27972 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 44313 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 58305 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 60223 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 60178 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Золото

Великобритания и Польша подпишут оборонный пакт из-за угрозы со стороны россии

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Стармер и Туск подпишут соглашение о безопасности и совместной разработке ракет ПВО. Страны усилят сотрудничество для противодействия гибридным угрозам со стороны россии.

Великобритания и Польша подпишут оборонный пакт из-за угрозы со стороны россии
Фото: Bloomberg

Великобритания и Польша подпишут новое соглашение об обороне и безопасности на фоне растущих угроз со стороны россии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Великобритании, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск официально заключат пакт во время встречи в Лондоне в среду. Лидеры планируют обсудить гибридные угрозы, в частности кибератаки, шпионаж и диверсии, которые, по данным британских властей, связаны с россией.

Этот договор является крупнейшим шагом вперед в наших оборонных отношениях и отношениях в сфере безопасности с Польшей за последнее поколение

– заявил Стармер.

По его словам, соглашение поможет странам "противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными".

Согласно договоренностям, Британия и Польша намерены совместно разрабатывать ракету ПВО средней дальности нового поколения, а также проводить масштабные военные учения. В Лондоне подчеркнули, что стороны также усилят сотрудничество для противодействия "попыткам враждебных государственных акторов посеять раздор".

Президент Литвы заявил, что небо над странами Балтии уже не является достаточно безопасным26.05.26, 23:33 • 2120 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Bloomberg News
Кир Стармер
Великобритания
Дональд Туск
Польша