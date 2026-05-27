Великобритания и Польша подпишут оборонный пакт из-за угрозы со стороны россии

Великобритания и Польша подпишут новое соглашение об обороне и безопасности на фоне растущих угроз со стороны россии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Великобритании, пишет УНН.

Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск официально заключат пакт во время встречи в Лондоне в среду. Лидеры планируют обсудить гибридные угрозы, в частности кибератаки, шпионаж и диверсии, которые, по данным британских властей, связаны с россией.

Этот договор является крупнейшим шагом вперед в наших оборонных отношениях и отношениях в сфере безопасности с Польшей за последнее поколение