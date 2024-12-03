Великобритания готовится к кибервойне с россией - The Guardian

В Великобритании считают, что кроме ядерной угрозы и вооруженного конфликта, серьезным риском для страны может быть кибервойна с россией, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Руководитель Национального центра кибербезопасности Великобритании Ричард Горн заявил, что серьезные риски, с которыми может столкнуться его страна из-за россии и Китая, крайне недооценивают. Такое заявление было не безосновательным, ведь британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) зафиксировал значительное увеличение кибератак за последние 12 месяцев, пишет издание.

Так, например, на прошлой неделе британский министр Пэт Макфадден отметил потенциальные последствия распространения уже активных киберопераций россии на более серьезные сферы.

"Кибервойна может быть дестабилизирующей и изнурительной. С помощью кибератаки россия может выключить свет миллионам людей", - говорит Пэт Макфадден.

К тому же все страны, подпадающие к предстоящему конфликту начали призывать своих граждан готовиться к отключениям электроэнергии. Например, шведская брошюра, переизданная в этом месяце, содержит ссылки на то, как справиться с перебоями в поставках электроэнергии, об этом же говорится и в руководстве по "готовности к чрезвычайным ситуациям" от правительства Норвегии. В сообщении от правительства Финляндии говорится о кибератаках, вызывающих "длительное отключение электроэнергии", а Дания ссылается на различные кризисы, включая цифру атаки, которая вызывает"потерю коммунальных услуг".

Впрочем, по словам экспертов, не следует воспринимать российскую киберугрозу серьезно, даже если атака национальной инфраструктуры приведет к применению положения о взаимной обороне НАТО, что может заставить москву колебаться.

Сира Мартин, бывший глава Национального центра кибербезопасности Великобритании, считает, что каждая крупная организация в стране должна иметь план кибератаки, который затрагивает ключевую инфраструктуру.

"Каждая организация должна иметь план, как справиться с потерей большой инфраструктурной сети. Разница между работой на 50% в течение 24 часов после атаки и пребыванием в автономном режиме в течение двух недель огромна", – сказал он.

Дэн Блэк, руководитель группы анализа кибершпионажа в Mandiant, фирме по кибербезопасности, принадлежащей Google, сказал, что россия усилила свою киберагрессию против Британии и других членов НАТО, когда стало ясно, что война в Украине станет изнурительной.

"Тогда все по – настоящему начали видеть масштабы киберконфликта, выползающего за пределы Украины, в более широкую Европу и страны НАТО", - сказал он.

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Это доказывает ситуация в сентябре, когда западные спецслужбы заявили, что подразделение российской военной разведывательной службы проводит кампанию "преднамеренной киберактивности" против правительства и организаций критической инфраструктуры по всему миру.

Сейчас, в странах Европы гражданам советуют использовать более надежные пароли в Интернете, а также проверять источники информации и их достоверность, прежде чем с кем-то делиться.

Напомним

Великобритания объявила о создании секретной лаборатории исследований безопасности искусственного интеллекта на конференции НАТО. Лаборатория объединит экспертов для оценки воздействия Шина безопасность страны и разработки инструментов киберзащиты.