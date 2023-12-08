Ведет себя очень странно: СМИ проанализировали поведение путина на фоне предстоящих выборов президента рф

Накануне новых президентских выборов в россии, журналисты решили проанализировать, последний срок российского диктатора владимира путина. Об этом пишет УНН, со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Журналисты отмечают, что путину кажется чрезмерно уставшим и проявляет необычное поведение. В частности ему свойственно чередовать дни невероятной публичной активности и длительные исчезновения.

Медийщики проанализировали все события с участием российского диктатора за последний год и пришли к выводу, что путин провел на людях лишь 147 дней (то есть менее 5 месяцев из 12).

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Наименее публичным для российского диктатора был январь - тогда путин пробыл в обществе всего 7 дней. Остальное время путин не покидал своих резиденций, не организовывал встреч с журналистами или другими лицами, за исключением своих близких чиновников и преданных политиков

Отдельно расследователи отметили новую тенденцию для российского президента - чередовать дни интенсивной публичной активности с длительными периодами исчезновения.

Например, только 28 сентября текущего года путин участвовал в четырех значимых публичных событиях, однако за предыдущие шесть дней его не замечали нигде, за исключением близких кругов. 29 сентября путин снова появился в общественных мероприятиях, но в течение следующих четырех дней (до 3 октября) его снова никто не видел

Отмечается, что в длительное отсутствие путина в информпространстве прессслужба кремля публикует отчеты о кабинетных встречах диктатора, которые, вероятно, были записаны заранее.

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Также журналисты обращают внимание на некоторые необычные особенности: на многих встречах путин предпочитает поддерживать дистанцию среди своих собеседников, тогда как на некоторых мероприятиях буквально вступает в контакт с народом.

Согласно анализу российских медийщиков за последний год количество мероприятий, проведенных дистанционно, составило 43% от общего количества. Кроме того, в 36% случаев все участники встреч были вынуждены находиться в карантине.

Это дистанцирование иногда принимает впечатляющие формы. Мы обнаружили, что на многих форумах перед президентом, находящимся на сцене, буквально ставят забор, отделяющий главу государства от зала. А на улице собеседники путина вынуждены стоять на расстоянии более 10 метров от него - за специально нарисованной красной чертой - говорится в материале российских журналистов.

В то же время пятая часть всех мероприятий с участием путина проходила без всякой дистанции и карантина - например, с международными гостями или после драматических событий.

Дополнение

В верхней палате российского парламента - Совете федерации рф - сообщили в четверг, что назначили президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Это может стать пятым президентским сроком для Владимира Путина.

Напомним

президент россии владимир путин примет участие в президентских выборах в 2024 году.