Вблизи ТЭС в санкт-петербурге произошел масштабный пожар

В российском городе санк-петербург произошел масштабный пожар вблизи южной ТЭС. Столб черного дыма неподалеку в высоту достигает около десятка метров Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Детали

На видео, которые в соцсети выкладывают сами россияне, можно заметить как неподалеку от ТЭЦ поднимается в небо столб черного дыма. В то же время российские власти и спасатели уверяют, что ситуация контролируется.

Мол, вспыхнули склады, находящие через дорогу и сейчас горят деревянные паллеты на площади в 300 квадратных метров. российские спасатели уверяют, что на территории ТЭС пожара нет.

Напомним

В ночь на вторник власти сразу семи российских регионов сообщили об атаках дронов. В двух регионах - орловской и нижегородской областях - удары пришлись на нефтяной завод и нефтебазув.