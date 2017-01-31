Стоимость трехкомнатной квартиры в скандинавском городке с 6 февраля вырастет почти на 20 тыс. грн

ukru
19:49 • 47003 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 109477 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110300 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108153 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134125 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112818 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120123 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130159 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 33487 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107778 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107438 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 54434 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 98967 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 47008 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 109481 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 98967 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107438 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134125 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136958 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145153 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150079 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148587 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151982 просмотра
Актуальное
Стоимость трехкомнатной квартиры в скандинавском городке с 6 февраля вырастет почти на 20 тыс. грн

Стоимость трехкомнатной квартиры в скандинавском городке с 6 февраля вырастет почти на 20 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7676 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Трехкомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" стоит сейчас от 846 тыс. нрн, что эквивалентно 31,3 тыс. долл. по курсу НБУ, сообщает УНН.

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 89,1 квадратных метров (жилая площадь - 50,43 квадратных метров, кухня - 14,86 квадратных метров).

Стоимость квадратного метра на сегодняшний день стартует от 9,5 тыс. грн. Однако, с 6 февраля текущего года стоимость квадратного метра вырастет до 9,7 тыс. грн. То есть, та самая квартира через неделю будет стоить уже 864 тыс. грн.

Поэтому, в ЖК "Scandia" посоветовали всем желающим поторопиться с покупкой квартиры по старым ценам.

Отметим, что ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

На первом этапе будут построены 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом
на первых этажах домов, предусмотрена планировка квартир со своей придомовой территорией - террасами, а на последних этажах расположены квартиры с высотой потолков до 6 м, что позволяет реализовать любые дизайнерские фантазии.

Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволяют оптимизировать коммунальные платежи.

Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.

Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые необязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.

В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.

В общем ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы