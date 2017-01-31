Стоимость трехкомнатной квартиры в скандинавском городке с 6 февраля вырастет почти на 20 тыс. грн

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 89,1 квадратных метров (жилая площадь - 50,43 квадратных метров, кухня - 14,86 квадратных метров).

Стоимость квадратного метра на сегодняшний день стартует от 9,5 тыс. грн. Однако, с 6 февраля текущего года стоимость квадратного метра вырастет до 9,7 тыс. грн. То есть, та самая квартира через неделю будет стоить уже 864 тыс. грн.

Поэтому, в ЖК "Scandia" посоветовали всем желающим поторопиться с покупкой квартиры по старым ценам.

Отметим, что ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

На первом этапе будут построены 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом

на первых этажах домов, предусмотрена планировка квартир со своей придомовой территорией - террасами, а на последних этажах расположены квартиры с высотой потолков до 6 м, что позволяет реализовать любые дизайнерские фантазии.

Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволяют оптимизировать коммунальные платежи.

Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.

Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые необязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.

В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.

В общем ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.