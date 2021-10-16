Вакцинация после COVID-19: в Минздраве сообщили, надо ли ждать полгода

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Вакцинироваться от коронавируса можно и после болезни, когда прошли все симптомы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода", пишет УНН.

Цитата:

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку. Затем через определенный период времени, в зависимости от того, какой вакциной вы сделаете эту прививку, повторить эту прививку и иметь "зеленый" сертификат "ковидный", который будет издан в связи с вакцинацией", - заявил Ляшко.

Детали

Он отметил, что "решение о тех 6 месяцах было принято в Украине в самом начале прививочной кампании", когда был ограничен доступ к вакцине. "Тогда собрались национальный штаб и национальная группа экспертов по иммунопрофилактике и приняли решение, что лучше вакцину отдать пожилым людям, которые не болели COVID-19. Те, кто болел, могут 6 месяцев подождать, потому что у них какой-никакой, но титр антител был, они были более защищены, чем те люди, которые не болели", - пояснил Ляшко.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более 10 млн доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививки. Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь", - добавил он.

Добавим

В феврале сообщалось, что Минздрав утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, что переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после болезни.

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