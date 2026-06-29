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ВАКС оставил Ермаку обязанность носить электронный браслет

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Высший антикоррупционный суд отказал защите бывшего главы ОП Андрея Ермака в изменении меры пресечения. Ермак является подозреваемым в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

ВАКС оставил Ермаку обязанность носить электронный браслет

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

Детали

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Ермака об изменении меры пресечения, а именно - отмене обязанности ношения электронного браслета.

Контекст

Ермак является подозреваемым по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

14 мая текущего года судья ВАКС назначил экс-руководителю Офиса Президента содержание под стражей с возможностью залога в 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Впоследствии Андрей Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.

Напомним

Главный фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Тимур Миндич - подал иск в Кассационный административный суд против президента Украины Владимира Зеленского.

Еще один фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Александр Цукерман - также подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда против Президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа, которым на Цукермана были введены санкции.

Евгений Устименко

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