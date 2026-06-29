ВАКС оставил Ермаку обязанность носить электронный браслет
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд отказал защите бывшего главы ОП Андрея Ермака в изменении меры пресечения. Ермак является подозреваемым в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения бывшему главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
Детали
Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Ермака об изменении меры пресечения, а именно - отмене обязанности ношения электронного браслета.
Контекст
Ермак является подозреваемым по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
14 мая текущего года судья ВАКС назначил экс-руководителю Офиса Президента содержание под стражей с возможностью залога в 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Впоследствии Андрей Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.
Напомним
Главный фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Тимур Миндич - подал иск в Кассационный административный суд против президента Украины Владимира Зеленского.
Еще один фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Александр Цукерман - также подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда против Президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа, которым на Цукермана были введены санкции.