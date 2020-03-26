В зоне ООС начали проверять военных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 бетрезня. УНН. Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах - начато тестирование военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах, начато выборочное тестирование военнослужащих", - говорится в сообщении.
Один из волонтеров отметил, что в ООС привезли около тысячи тестов, еще более ста тестов быстрых - ими будут проверять людей с признаками болезни.
Сейчас случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как ранее сообщалось в УНН, Макрон объявил во Франции военную операцию для борьбы с коронавирусом.