В ЕП сработала пожарная сигнализация перед началом дебатов о "безвизе" для Украины

"Пожарная сигнализация сработала в ЕП во время пленарного заседания в Страсбурге непосредственно перед дискуссией о визовой либерализации для Украины. Всегда драма на этом файле", - написал журналист.

a fire alarm in the EP plenary in Strasbourg just before the debate on visa lib for #Ukraine . always drama on this file ....

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 апреля 2017

Как сообщал УНН, 5 апреля Европейский парламент собирается провести дебаты по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.

Напомним, завтра в Европейском парламенте должно быть окончательное голосование о предоставлении "безвиза" украинцам.