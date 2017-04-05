В ЄП спрацювала пожежна сигналізація перед початком дебатів про безвіз для України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Європейському парламенті спрацювала пожежна сигналізація під час пленарного засідання перед початком дебатів щодо питання безвізового режиму для України. Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Пожежна сигналізація спрацювала в ЄП під час пленарного засідання в Страсбурзі безпосередньо перед дискусією про візову лібералізацію для України. Завжди драма на цьому файлі", - написав журналіст.
a fire alarm in the EP plenary in Strasbourg just before the debate on visa lib for #Ukraine. always drama on this file....— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 квітня 2017 р.
Як повідомляв УНН, 5 квітня Європейський парламент збирається провести дебати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.
Нагадаємо, завтра у Європейському парламенті має бути остаточне голосування щодо надання "безвізу" українцям.