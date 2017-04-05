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В ЄП спрацювала пожежна сигналізація перед початком дебатів про безвіз для України

В ЄП спрацювала пожежна сигналізація перед початком дебатів про безвіз для України

Київ • УНН

 • 11169 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Європейському парламенті спрацювала пожежна сигналізація під час пленарного засідання перед початком дебатів щодо питання безвізового режиму для України. Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

"Пожежна сигналізація спрацювала в ЄП під час пленарного засідання в Страсбурзі безпосередньо перед дискусією про візову лібералізацію для України. Завжди драма на цьому файлі", - написав журналіст.

a fire alarm in the EP plenary in Strasbourg just before the debate on visa lib for #Ukraine. always drama on this file....

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНН, 5 квітня Європейський парламент збирається провести дебати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.

Нагадаємо, завтра у Європейському парламенті має бути остаточне голосування щодо надання "безвізу" українцям.

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