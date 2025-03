В ЄП спрацювала пожежна сигналізація перед початком дебатів про безвіз для України

"Пожежна сигналізація спрацювала в ЄП під час пленарного засідання в Страсбурзі безпосередньо перед дискусією про візову лібералізацію для України. Завжди драма на цьому файлі", - написав журналіст.

a fire alarm in the EP plenary in Strasbourg just before the debate on visa lib for #Ukraine. always drama on this file....

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНН, 5 квітня Європейський парламент збирається провести дебати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.

Нагадаємо, завтра у Європейському парламенті має бути остаточне голосування щодо надання "безвізу" українцям.