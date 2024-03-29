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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах зафиксировали российский Ту-22М3 в акватории Черного моря: есть угроза пуска ракет

В Воздушных силах зафиксировали российский Ту-22М3 в акватории Черного моря: есть угроза пуска ракет

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 15:43  •  7539 просмотра

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В акватории Черного моря был замечен бомбардировщик Ту-22М3, что заставило Военно-воздушные силы предупредить о возможном запуске ракеты Х-22 и призвать людей найти укрытие в нескольких регионах.

В акватории Черного моря зафиксировали Ту-22М3. В Воздушных силах заявили о угрозе пуска ракет Х-22, передает УНН.

"Ту-22М3 в акватории Черного моря. Угроза пуска ракет Х-22. Находитесь в укрытиях", - сообщили в Воздушных силах.

В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
chyornoe-moreЧерное море
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