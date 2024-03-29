В Воздушных силах зафиксировали российский Ту-22М3 в акватории Черного моря: есть угроза пуска ракет 50 минут назад • 7539 просмотра

На Сумщине обезвредили авиационную ракету Х-59, которую нашли в лесу 54 минуты назад • 8587 просмотра

В Киеве 29 марта - 2 апреля может подняться уровень воды в Днепре час назад • 8732 просмотра

Экс-секретаря СНБО Данилова рассматривают на должность нового посла в Молдове - СМИ час назад • 11837 просмотра

Ближайшая цель Украины и Индии - вернуть торговлю на прежний уровень - Джайшанкар час назад • 14130 просмотра

Попытка подкупа руководителя Сумской МВА: один из подозреваемых вышел под залог в почти 2 миллиона гривен час назад • 12482 просмотра

Силы обороны опубликовали фото последствий удара по Одессе, напомнив об опасности вражеской агрессии час назад • 4968 просмотра

Дуда наложил вето на закон о противозачаточных таблетках в Польше час назад • 12173 просмотра

россияне вывозят детей с оккупированных территорий на "образовательные мероприятия" в рф - ЦНС 2 часа назад • 14468 просмотра