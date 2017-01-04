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В Ужгороде будут штрафовать ответственных за "наиболее травматичные" участки

В Ужгороде будут штрафовать ответственных за "наиболее травматичные" участки

Киев • УНН

 • 6681 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Первый заместитель Ужгородского городского головы Иштван Цап дал поручение главному врачу Ужгородской центральной городской больницы организовать представление ежедневной оперативной информации о том, где из-за непогоды травмируются люди, которые попали на лечение - тех, кто должен навести порядок на этих территориях, будут штрафовать. Такую информацию обнародовала сегодня, 4 января, пресс-служба Ужгородского городского совета, передает корреспондент УНН.

Департамент городского хозяйства уже предупредил глав всех ОСМД и обслуживающих компаний о необходимости очистить от снега и льда и посыпать все придомовые территории.

Такие же предупреждения, в том числе владельцам и арендаторам кафе, магазинов, офисов, учреждений и жителям частного сектора делали и работники муниципальной полиции. Уже завтра, 5 января, на всех, кто не учел требование убрать снег, будут составлять протоколы об административных правонарушениях, а затем штрафовать.

Как ранее сообщал УНН, припаркованные автомобили, которые в Ужгороде мешают проезду и работе спецтехники по уборке снега, будут забирать эвакуаторы .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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