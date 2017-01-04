В Ужгороді штрафуватимуть відповідальних за “найбільш травматичні” ділянки
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Перший заступник Ужгородського міського голови Іштван Цап дав доручення головному лікарю Ужгородської центральної міської лікарні організувати подання щоденної оперативної інформації про те, де через негоду травмуються люди, які потрапили на лікування — тих, хто мав навести лад на цих територіях, штрафуватимуть. Таку інформацію оприлюднила сьогодні, 4 січня, прес-служба Ужгородської міської ради, передає кореспондент УНН.
Департамент міського господарства вже попередив голів усіх ОСББ та обслуговуючих компаній про необхідність очистити від снігу й льоду і посипати всі прибудинкові території.
Такі ж попередження, у тому числі власникам та орендарям кафе, магазинів, офісів, установ і мешканцям приватного сектору робили і працівники муніципальної поліції. Уже завтра, 5 січня, на всіх, хто не зважив на вимогу прибрати сніг, складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення, а відтак штрафуватимуть.
Як раніше повідомляв УНН, припарковані автомобілі, які в Ужгороді заважають проїзду і роботі спецтехніки з прибирання снігу, забиратимуть евакуатори.