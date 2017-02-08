В "Украинском выборе" рассказали, кто объединился против В.Медведчука

Хотя администрация сети Facebook не представила никакой полезной информации о причинах блокирования аккаунта, можно предположить, что речь идет о реализации нормы пункта 2 статьи 16 Пользовательского соглашения: "Если вы находитесь в стране, на которую распространяется эмбарго, налагаемое США, или включены в список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США, то не будете заниматься коммерческой деятельностью на Facebook (например, рекламой или платежами) или управлять приложением Платформы или веб-сайтом. Вы не будете использовать Facebook, если вам запрещено получать программное обеспечение, продукты или услуги, разработанные или произведенные в Соединенных Штатах Америки".

Страница Виктора Медведчука в сети Facebook была создана еще в 2012 году, задолго до введения США персональных санкций против него. И существовала, не вызывая никаких претензий у администрации Facebook, более двух с половиной лет после принятия администрацией Барака Обамы необоснованного решения о санкциях.

Блокирование аккаунта и страницы Виктора Медведчука, на которые подписалось более 700 тыс. пользователей, в конце января 2017 года, более чем через два с половиной года после введения пресловутых санкций, не может быть объяснено одними лишь административными причинами. Подтверждением этому служит и позиция администрации сети, отказывающейся давать какие-либо объяснения.

Блокирование аккаунта Виктора Медведчука как единственного в Украине политика, на которого распространяются введенные США санкции, свидетельствует о том, что его последовательную и выражаемую открыто позицию считают опасной представители крупного американского бизнеса, добившиеся полного контроля над внешней и внутренней политикой Украины и готовые использовать в своих целях в том числе и националистические организации радикального и фашистского толка.

Это подтверждается как тем, что преследование Виктора Медведчука носит систематический характер (блокированию аккаунта предшествовала очередная информационная атака ― целый ряд ложных обвинений), так и нежеланием правоохранительных органов расследовать совершенные и готовившиеся преступления против лидера Общественного движения "Украинский выбор — Право народа" и Движения в целом. Речь идет о неоднократных вооруженных нападениях на офис Движения, поджогах, кражах техники и документации, порче имущества, а также о подготовке убийства Виктора Медведчука (фигурантами данного дела являются народные депутаты Левус, Высоцкий и Княжицкий).

Такое упорное преследование Виктора Медведчука, организованное как украинской "партией войны", влияние которой основано, прежде всего, на политическом терроре, так и западными корпорациями, свидетельствует о том, что Виктор Медведчук ― это тот украинский политик, аргументам которого сторонники продолжения конфликта на Донбассе ничего не способны противопоставить. А потому и прибегают к давлению и клевете. Однако мы уверены, что, несмотря на силовое и информационное противодействие, Виктору Медведчуку и Общественному движению "Украинский выбор — Право народа" все же удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины, сохранения территориальной целостности и защиты суверенитета нашей державы — тех целей, которые мы всегда последовательно отстаивали.