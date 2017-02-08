В “Українському виборі” розповіли, хто об’єднався проти В.Медведчука

Хоча адміністрація мережі Facebook не представила жодної корисної інформації про причини блокування облікового запису, можна припустити, що мова йде про реалізацію норми пункту 2 статті 16 Угоди: “Якщо ви перебуваєте в країні, на яку поширюється ембарго, що накладається США, або включені в список громадян особливих категорій і заборонених осіб Міністерства фінансів США, то не будете займатися комерційною діяльністю на Facebook (наприклад, рекламою або платежами) або керувати додатком Платформи або веб-сайтом. Ви не будете використовувати Facebook, якщо вам заборонено отримувати програмне забезпечення, продукти або послуги, розроблені або вироблені в Сполучених Штатах Америки ”.

Сторінка Віктора Медведчука в мережі Facebook була створена ще в 2012 році, задовго до введення США персональних санкцій проти нього. І існувала, не викликаючи жодних претензій у адміністрації Facebook, більше двох з половиною років після прийняття адміністрацією Барака Обами необгрунтованого рішення про санкції.

Блокування аккаунта і сторінки В.Медведчука, на які підписалися понад 700 тис. користувачів, в кінці січня 2017 року, більш ніж через два з половиною роки після введення горезвісних санкцій, не може бути пояснено одними лише адміністративними причинами. Підтвердженням цьому служить і позиція адміністрації мережі, яка відмовляється давати будь-які пояснення.

Блокування аккаунта В.Медведчука, як єдиного в Україні політика, на якого поширюються введені США санкції, свідчить про те, що його послідовну і виражається відкрито позицію вважають небезпечною представники великого американського бізнесу, що домоглися повного контролю над зовнішньою і внутрішньою політикою України і готові використовувати в своїх цілях в тому числі і націоналістичні організації радикального і фашистського толку.

Це підтверджується як тим, що переслідування Віктора Медведчука носить систематичний характер (блокування облікового запису передувала чергова інформаційна атака — цілий ряд неправдивих звинувачень), так і небажанням правоохоронних органів розслідувати скоєні і готувалися злочини проти лідера Громадського руху “Український вибір — Право народу” і Руху в цілому. Йдеться про неодноразові збройні напади на офіс Руху, підпалах, крадіжках техніки і документації, псування майна, а також про підготовку вбивства Віктора Медведчука (фігурантами цієї справи є народні депутати Левус, Висоцький і Княжицький).

Таке наполегливе переслідування Віктора Медведчука, організоване як українською “партією війни”, вплив якої базується, перш за все, на політичному терорі, так і західними корпораціями, свідчить про те, що Віктор Медведчук — це той український політик, аргументів якого прихильники продовження конфлікту на Донбасі нічого не здатні протиставити. А тому і вдаються до тиску і наклепі. Однак ми впевнені, що, незважаючи на силове і інформаційну протидію, Віктору Медведчуку і Громадському руху “Український вибір — Право народу” все ж вдасться домогтися мирного врегулювання конфлікту на Сході України, збереження територіальної цілісності та захисту суверенітету нашої держави — тих цілей, які ми завжди послідовно відстоювали.