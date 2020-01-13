В Украине от бешенства умер человек

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КИЕВ. 13 января. УНН. В Николаевской области умер 31-летний пациент, который был госпитализирован 11 января с диагнозом "Сказ. Манифестная форма". Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, передает УНН.

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Сказ. Манифестная форма" тяжелой формы, умер вечером 12 января. В соответствии с приказом управления здравоохранения облгосадминистрации комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено предоставление профильной медицинской помощи в районе во время обращения. Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видео-совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по данному вопросу, которую планируется провести в первой половине недели", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщила, что пострадавшим оказался 31-летний мужчина.

"31-летний мужчина получил укус бездомного собаки в августе 2019 года, обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону на прием не пришел. Наблюдение за собакой не проводилось", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки с предоставлением квалфикованои медицинской помощи сразу после укуса смерть неизбежна.

Сейчас ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.

Как сообщалось ранее в УНН, бешеная овчарка покусала трех человек в Кировоградской области.

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