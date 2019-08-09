В Украине объявили штормовое предупреждение

"До конца суток 9 августа в северных, южных и центральных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - указали синоптики.

Напомним, в Украине на выходных ожидается погода преимущественно без осадков, лишь кое-где возможны кратковременные дожди, температура воздуха повысится.