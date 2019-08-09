В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение на сегодня - в северных, южных и центральных областях ожидаются грозы, местами сильные шквалы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"До конца суток 9 августа в северных, южных и центральных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - указали синоптики.
Напомним, в Украине на выходных ожидается погода преимущественно без осадков, лишь кое-где возможны кратковременные дожди, температура воздуха повысится.