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В Україні оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження на сьогодні - у північних, південних та центральних областях очікуються грози, подекуди сильні шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"До кінця доби 9 серпня в північних, південних та центральних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди 25-28 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - вказали синоптики.

Нагадаємо, в Україні на вихідних очікується погода переважно без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі, температура повітря підвищиться.

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