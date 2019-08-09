В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження на сьогодні - у північних, південних та центральних областях очікуються грози, подекуди сильні шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"До кінця доби 9 серпня в північних, південних та центральних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди 25-28 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, в Україні на вихідних очікується погода переважно без опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі, температура повітря підвищиться.