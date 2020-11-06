В Украине больше нет "желтой" и "зеленой" зоны - Ляшко

“Завершилось очередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС на котором установлены новые уровни противоэпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни. По предложению Министерство здравоохранения Национальная комиссия ТЭБ и ЧС поддержала предложение и с понедельника с 00:00 на территории всей страны, кроме территорий, где установлен „красный“ уровень будет действовать „оранжевый“ уровень эпидемиологической опасности”, — сказал Ляшко.

По его словам, это означает, что: будет запрещено проведение массовых мероприятий в более 20 человек, перевозки общественным транспортом людей больше, чем это позволяет техническая инструкция по посадочным местам, запрет торговли для учреждений с количеством посетителей более 1 на 10 квадратных метров, рестораны и кафе могут работать только на вынос, а также с заполненностью не более 50% посадочных (мест — ред.), запрет проведения дискотек, работы ночных клубов, ограничения плановых медицинских услуг, именно плановой госпитализации в учреждения здравоохранения, запрещен выезд детей на оздоровление и отдых, также запрещено посещение учреждений социальной защиты.

“Этот уровень „оранжевой“ эпидемиологической опасности устанавливается на территории всей Украины с 00:00 часов понедельника”, — добавил Ляшко.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.