В Україні більше немає "жовтої" та "зеленої" зони – Ляшко

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Україну розділили на дві карантинні зони — “червону” та “помаранчеву”. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.

“Завершилося чергове засідання комісії ТЕБ та НС на якому встановлені нові рівні протиепідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусної хвороби. За пропозицією Міністерство охорони здоров’я Національна комісія ТЕБ та НС підтримала пропозицію і з понеділка з 00:00 на території всієї країни, крім тих територій де встановлено „червоний“ рівень буде діяти „помаранчевий“ рівень епідеміологічної небезпеки”, — сказав Ляшко.

За його словами, це означає, що: буде заборонено проведення масових заходів в понад 20 осіб, перевезення громадським транспортом людей більше, ніж це дозволяє технічна інструкція щодо посадкових місць, заборона торгівлі для закладів з кількістю відвідувачів більше ніж 1 на 10 метрів квадратних, ресторани та кафе можуть працювати тільки на виніс, а також із заповненістю не більше ніж 50% посадкових (місць - ред.), заборона проведення дискотек, роботи нічних клубів, обмеження планових медичних послуг, саме планової госпіталізації до закладів охорони здоров’я, заборонено виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок, також заборонено відвідування закладів соціального захисту.

“Цей рівень „помаранчевої“ епідеміологічної небезпеки встановлюється на території всієї України з 00:00 годин понеділка”, — додав Ляшко.

Нагадаємо, з понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

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