В Украине ввели новую военную награду за успехи в РЭБ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ учредил нагрудный знак для специалистов РЭБ за успешные боевые задачи. Награду будут давать за разработку и внедрение новейшей техники.
В Вооруженных силах установили новый почетный нагрудный знак "За достижения в радиоэлектронной борьбе", которым будут награждать военнослужащих и работников органов военного управления и подразделений радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 20.03.2026 № 106 "О внесении изменений в приказ Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 05.07.2023 № 187" установлен почетный нагрудный знак "За достижения в радиоэлектронной борьбе"
Отмечается, что нагрудным знаком будут награждаться военнослужащие и работники органов военного управления и подразделений радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах Украины за:
- успешное выполнение боевых (специальных) задач по ведению радиоэлектронной борьбы;
- проявленную инициативу при планировании и применении средств (комплексов) радиоэлектронной борьбы;
- весомый вклад в развитие, обеспечение и боевое применение средств (комплексов) радиоэлектронной борьбы;
- разработку, внедрение и испытание новейших образцов средств (комплексов) радиоэлектронной борьбы;
- личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для подразделений радиоэлектронной борьбы и образцовое владение сложной радиоэлектронной техникой.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко.