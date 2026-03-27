В Україні запровадили нову військову відзнаку за успіхи у РЕБ

Ексклюзив
13:21 • 8208 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 22141 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 18746 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 33097 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 20824 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 25795 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 45007 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 48129 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43957 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36648 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 24615 перегляди
Трамп стверджує, що ЦРУ повідомило його про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану27 березня, 06:51 • 8514 перегляди
Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППОVideo11:01 • 4808 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 15243 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 8120 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 22141 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 33097 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 74822 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 87873 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 59237 перегляди
УНН Lite
В Україні запровадили нову військову відзнаку за успіхи у РЕБ

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ встановив нагрудний знак для фахівців РЕБ за успішні бойові завдання. Відзнаку даватимуть за розробку та впровадження новітньої техніки.

У Збройних силах встановили новий почесний нагрудний знак "За досягнення в радіоелектронній боротьбі", яким будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників органів військового управління і підрозділів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН

Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 20.03.2026 № 106 "Про внесення змін до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 05.07.2023 № 187" встановлений почесний нагрудний знак "За досягнення в радіоелектронній боротьбі" 

- йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що нагрудним знаком будуть нагороджуватися військовослужбовці та працівники органів військового управління і підрозділів радіоелектронної боротьби у Збройних силах України за:

  • успішне виконання бойових (спеціальних) завдань з ведення радіоелектронної боротьби;
    • проявлену ініціативу під час планування та застосування засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби;
      • вагомий внесок у розвиток, забезпечення та бойове застосування засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби;
        • розробку, впровадження та випробування новітніх зразків засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби;
          • особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для підрозділів радіоелектронної боротьби та зразкове володіння складною радіоелектронною технікою.

            Нагадаємо 

            Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.

            Павло Башинський

            СуспільствоВійна в Україні