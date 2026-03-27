В Україні запровадили нову військову відзнаку за успіхи у РЕБ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ встановив нагрудний знак для фахівців РЕБ за успішні бойові завдання. Відзнаку даватимуть за розробку та впровадження новітньої техніки.
У Збройних силах встановили новий почесний нагрудний знак "За досягнення в радіоелектронній боротьбі", яким будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників органів військового управління і підрозділів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 20.03.2026 № 106 "Про внесення змін до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 05.07.2023 № 187" встановлений почесний нагрудний знак "За досягнення в радіоелектронній боротьбі"
Зазначається, що нагрудним знаком будуть нагороджуватися військовослужбовці та працівники органів військового управління і підрозділів радіоелектронної боротьби у Збройних силах України за:
- успішне виконання бойових (спеціальних) завдань з ведення радіоелектронної боротьби;
- проявлену ініціативу під час планування та застосування засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби;
- вагомий внесок у розвиток, забезпечення та бойове застосування засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби;
- розробку, впровадження та випробування новітніх зразків засобів (комплексів) радіоелектронної боротьби;
- особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для підрозділів радіоелектронної боротьби та зразкове володіння складною радіоелектронною технікою.
