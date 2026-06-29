В Украине впервые арестовали криптоактивы хакеров на 372 млн грн
Киев • УНН
ГБР впервые в истории Украины арестовало и передало в управление АРМА криптоактивы транснациональной группы хакеров на сумму более 372 млн гривен. Ущерб от деятельности группировки превышает 100 млн долларов США.
В Украине впервые в истории арестовали и передали в управление АРМА криптоактивы транснациональной группы хакеров - на более чем 372 млн гривен, сообщили в понедельник в ГБР, пишет УНН.
Детали
"По материалам уголовного производства, которое расследуют сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Национальной полиции и правоохранительными органами США впервые в истории Украины арестованы и переданы в управление АРМА виртуальные активы организованной транснациональной группы хакеров. На криптокошелек Агентства по розыску и менеджменту активов перечислено более 8,3 млн USDT, что по текущему курсу составляет более 372 млн гривен", - говорится в сообщении ГБР.
Следствием установлено, что "виртуальные активы находились на криптокошельках, подконтрольных одному из участников международной хакерской группировки". "Фигуранты осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, требовали выкуп, а полученные средства легализовывали в Украине через приобретение недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества", - сообщили в ГБР.
По предварительным оценкам, как отметили в ГБР, убытки от деятельности преступной группы превышают 100 млн долларов США.
"В рамках досудебного расследования задержаны четыре участника группировки, в том числе ее организатор. Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
Всего в уголовном производстве, как отмечается, "арестованы активы на более чем 11,1 млн долларов США, среди которых жилые дома, квартиры, автомобили, 1 млн долларов США наличными и виртуальные активы в эквиваленте более 8,3 млн долларов США".
"После конвертации криптоактивов в фиатные средства, запланировано приобретение военных облигаций, что станет еще одним вкладом Государственного бюро расследований в поддержку экономики нашего государства во время военного положения", - сообщили в ГБР.
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