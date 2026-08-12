В Украине продолжается ликвидация семи пожаров в экосистемах, привлечены десятки спасателей
Киев • УНН
Продолжается тушение пожаров в экосистемах Киевской, Львовской и Черкасской областей. Огонь охватил почти 15 га, к работам привлечено около 80 спасателей.
В Украине продолжается ликвидация семи пожаров в экосистемах на территории Киевской, Львовской и Черкасской областей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, огонь охватил почти 15 га лесной подстилки и торфяников.
Огонь пытаются потушить в трех регионах:
▪Киевская область: в зоне отчуждения локализовали 3 пожара на общей площади 3,5 га;
▪Львовская область: продолжается тушение 3 пожаров на торфяниках отдельными очагами, общей площадью 10,65 га;
▪Черкасская область: продолжается тушение пожара торфа на площади 0,7 га.
К ликвидации привлечены почти 80 пожарных и 14 единиц техники ГСЧС.
Всего за прошедшие сутки в Украине возникло 293 пожара в экосистемах на площади более 180 га.
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