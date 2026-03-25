В Украине отказываются от пробы Манту - как будут выявлять туберкулез в дальнейшем
Киев • УНН
С апреля 2026 года во всех регионах начнется переход на ТВГИ и новые кожные тесты. Эти методы точнее Манту и не дают ложных результатов из-за БЦЖ.
Украина с апреля начнет поэтапный переход от пробы Манту к новым методам выявления туберкулеза, в частности тесту высвобождения гамма-интерферона и новым кожным тестам. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, передает УНН.
Детали
По его словам, Украина уже широко внедряет современные методы диагностики туберкулеза.
Тест высвобождения гамма-интерферона, или ТВГИ, позволяет выявлять туберкулезную инфекцию, в частности у детей, эффективнее, чем это позволяла проба Манту
Он уточнил, что, начиная с апреля 2026 года, программа перехода на новые подходы диагностики туберкулеза стартует во всех регионах страны.
Как выявляют туберкулезную инфекцию в Украине и мире
В Центре общественного здоровья объясняют, что сейчас для выявления туберкулезной инфекции используют три основных метода:
- пробу Манту;
- тест высвобождения гамма-интерферона;
- новые кожные тесты.
Последние по способу проведения напоминают Манту, но по специфичности ближе к ТВГИ.
Последний - это лабораторный анализ крови, который позволяет с высокой точностью определить наличие туберкулезной инфекции.
В ЦОЗ отмечают, что этот тест не дает ложноположительных результатов из-за предварительной вакцинации БЦЖ, а проба Манту, наоборот, может давать такие реакции.
В то же время в ЦОЗ подчеркивают, что выявление туберкулезной инфекции не тождественно диагностике активного туберкулеза. Для первичного выявления активного заболевания в Украине применяют молекулярно-генетические методы, в частности Xpert MTB/RIF, которые предусмотрены стандартами Минздрава.
Как диагностируют и лечат туберкулез в Украине
Для подтверждения диагноза семейный врач назначает обследования - рентгенологические, лабораторные, микробиологические.
Среди современных методов диагностики:
- флюорография и рентгенография;
- микроскопия мокроты (позволяет выявить бактерии);
- бактериологический посев (подтверждает наличие возбудителя,
а также определяет устойчивость к антибиотикам);
- туберкулиновые и иммунные тесты;
- современные молекулярные тесты (ПЦР и
молекулярно-генетические тесты, позволяющие выявить ДНК бактерий).
Диагностика туберкулеза в Украине бесплатна.
Помощь больным туберкулезом украинцам оказывают по пакету "Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях". Услуги можно получить в 25 специализированных противотуберкулезных учреждениях и в 962 учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих соответствующие договоры с НСЗУ.
НСЗУ оплачивает медучреждениям 49 620 гривен за лечение одного пациента в специализированном учреждении и 835 гривен в месяц за сопровождение пациента на уровне первичной медицинской помощи.
Отдельно медучреждения обеспечивают бесплатными медицинскими препаратами для лечения недуга. Их закупают централизованно и выдают пациентам на весь курс лечения.
Благодаря инновационным лекарствам продолжительность лечения чувствительного туберкулеза уже сократили до 4-6 месяцев. А лечение лекарственно-устойчивой формы болезни сейчас длится преимущественно 6-9 месяцев. Профилактическое лечение туберкулеза теперь можно пройти всего за 1-3 месяца, а защита от недуга длится более 10 лет.
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенка24.03.26, 17:18 • 50586 просмотров