В Украине отказываются от пробы Манту - как будут выявлять туберкулез в дальнейшем

Киев • УНН

 • 528 просмотра

С апреля 2026 года во всех регионах начнется переход на ТВГИ и новые кожные тесты. Эти методы точнее Манту и не дают ложных результатов из-за БЦЖ.

Украина с апреля начнет поэтапный переход от пробы Манту к новым методам выявления туберкулеза, в частности тесту высвобождения гамма-интерферона и новым кожным тестам. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина уже широко внедряет современные методы диагностики туберкулеза.

Тест высвобождения гамма-интерферона, или ТВГИ, позволяет выявлять туберкулезную инфекцию, в частности у детей, эффективнее, чем это позволяла проба Манту

- сказал Курпита.

Он уточнил, что, начиная с апреля 2026 года, программа перехода на новые подходы диагностики туберкулеза стартует во всех регионах страны.

Как выявляют туберкулезную инфекцию в Украине и мире

В Центре общественного здоровья объясняют, что сейчас для выявления туберкулезной инфекции используют три основных метода:

  • пробу Манту;
    • тест высвобождения гамма-интерферона;
      • новые кожные тесты.

        Последние по способу проведения напоминают Манту, но по специфичности ближе к ТВГИ.

        Последний - это лабораторный анализ крови, который позволяет с высокой точностью определить наличие туберкулезной инфекции.

        В ЦОЗ отмечают, что этот тест не дает ложноположительных результатов из-за предварительной вакцинации БЦЖ, а проба Манту, наоборот, может давать такие реакции.

        В то же время в ЦОЗ подчеркивают, что выявление туберкулезной инфекции не тождественно диагностике активного туберкулеза. Для первичного выявления активного заболевания в Украине применяют молекулярно-генетические методы, в частности Xpert MTB/RIF, которые предусмотрены стандартами Минздрава.

        Как диагностируют и лечат туберкулез в Украине

        Для подтверждения диагноза семейный врач назначает обследования - рентгенологические, лабораторные, микробиологические.

        Среди современных методов диагностики:

        • флюорография и рентгенография;
          • микроскопия мокроты (позволяет выявить бактерии);
            • бактериологический посев (подтверждает наличие возбудителя, а также определяет устойчивость к антибиотикам);
              • туберкулиновые и иммунные тесты;
                • современные молекулярные тесты (ПЦР и молекулярно-генетические тесты, позволяющие выявить ДНК бактерий).

                  Диагностика туберкулеза в Украине бесплатна.

                  Помощь больным туберкулезом украинцам оказывают по пакету "Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях". Услуги можно получить в 25 специализированных противотуберкулезных учреждениях и в 962 учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих соответствующие договоры с НСЗУ.

                  НСЗУ оплачивает медучреждениям 49 620 гривен за лечение одного пациента в специализированном учреждении и 835 гривен в месяц за сопровождение пациента на уровне первичной медицинской помощи.

                  Отдельно медучреждения обеспечивают бесплатными медицинскими препаратами для лечения недуга. Их закупают централизованно и выдают пациентам на весь курс лечения.

                  Благодаря инновационным лекарствам продолжительность лечения чувствительного туберкулеза уже сократили до 4-6 месяцев. А лечение лекарственно-устойчивой формы болезни сейчас длится преимущественно 6-9 месяцев. Профилактическое лечение туберкулеза теперь можно пройти всего за 1-3 месяца, а защита от недуга длится более 10 лет.

                  Александра Василенко

