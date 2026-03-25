В Украине отказываются от пробы Манту - как будут выявлять туберкулез в дальнейшем

Украина с апреля начнет поэтапный переход от пробы Манту к новым методам выявления туберкулеза, в частности тесту высвобождения гамма-интерферона и новым кожным тестам. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина уже широко внедряет современные методы диагностики туберкулеза.

Тест высвобождения гамма-интерферона, или ТВГИ, позволяет выявлять туберкулезную инфекцию, в частности у детей, эффективнее, чем это позволяла проба Манту - сказал Курпита.

Он уточнил, что, начиная с апреля 2026 года, программа перехода на новые подходы диагностики туберкулеза стартует во всех регионах страны.

Как выявляют туберкулезную инфекцию в Украине и мире

В Центре общественного здоровья объясняют, что сейчас для выявления туберкулезной инфекции используют три основных метода:

пробу Манту;

тест высвобождения гамма-интерферона;

новые кожные тесты.

Последние по способу проведения напоминают Манту, но по специфичности ближе к ТВГИ.

Последний - это лабораторный анализ крови, который позволяет с высокой точностью определить наличие туберкулезной инфекции.

В ЦОЗ отмечают, что этот тест не дает ложноположительных результатов из-за предварительной вакцинации БЦЖ, а проба Манту, наоборот, может давать такие реакции.

В то же время в ЦОЗ подчеркивают, что выявление туберкулезной инфекции не тождественно диагностике активного туберкулеза. Для первичного выявления активного заболевания в Украине применяют молекулярно-генетические методы, в частности Xpert MTB/RIF, которые предусмотрены стандартами Минздрава.

Как диагностируют и лечат туберкулез в Украине

Для подтверждения диагноза семейный врач назначает обследования - рентгенологические, лабораторные, микробиологические.

Среди современных методов диагностики:

флюорография и рентгенография;

микроскопия мокроты (позволяет выявить бактерии);

бактериологический посев (подтверждает наличие возбудителя, а также определяет устойчивость к антибиотикам);

туберкулиновые и иммунные тесты;

современные молекулярные тесты (ПЦР и молекулярно-генетические тесты, позволяющие выявить ДНК бактерий).

Диагностика туберкулеза в Украине бесплатна.

Помощь больным туберкулезом украинцам оказывают по пакету "Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях". Услуги можно получить в 25 специализированных противотуберкулезных учреждениях и в 962 учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих соответствующие договоры с НСЗУ.

НСЗУ оплачивает медучреждениям 49 620 гривен за лечение одного пациента в специализированном учреждении и 835 гривен в месяц за сопровождение пациента на уровне первичной медицинской помощи.

Отдельно медучреждения обеспечивают бесплатными медицинскими препаратами для лечения недуга. Их закупают централизованно и выдают пациентам на весь курс лечения.

Благодаря инновационным лекарствам продолжительность лечения чувствительного туберкулеза уже сократили до 4-6 месяцев. А лечение лекарственно-устойчивой формы болезни сейчас длится преимущественно 6-9 месяцев. Профилактическое лечение туберкулеза теперь можно пройти всего за 1-3 месяца, а защита от недуга длится более 10 лет.

