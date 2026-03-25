В Україні відмовляються від проби Манту - як виявлятимуть туберкульоз надалі

Київ • УНН

 • 2630 перегляди

З квітня 2026 року в усіх регіонах почнеться перехід на ТВГІ та нові шкірні тести. Ці методи точніші за Манту і не дають хибних результатів через БЦЖ.

Україна з квітня почне поетапний перехід від проби Манту до нових методів виявлення туберкульозу, зокрема тесту вивільнення гамма-інтерферону та нових шкірних тестів. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна вже широко впроваджує сучасні методи діагностики туберкульозу.

Тест вивільнення гамма-інтерферону, або ТВГІ, дає змогу виявляти туберкульозну інфекцію, зокрема у дітей, ефективніше, ніж це дозволяла проба Манту

- сказав Курпіта.

Він уточнив, що, починаючи від квітня 2026 року, програма переходу на нові підходи діагностики туберкульозу стартує в усіх регіонах країни.

Як виявляють туберкульозну інфекцію в Україні та світі

У Центрі громадського здоров’я пояснюють, що нині для виявлення туберкульозної інфекції використовують три основні методи:

  • пробу Манту;
    • тест вивільнення гамма-інтерферону;
      • нові шкірні тести.

        Останні за способом проведення нагадують Манту, але за специфічністю ближчі до ТВГІ.

        Останній - це лабораторний аналіз крові, який дозволяє з високою точністю визначити наявність туберкульозної інфекції.

        У ЦГЗ наголошують, що цей тест не дає хибнопозитивних результатів через попередню вакцинацію БЦЖ, а проба Манту, навпаки, може давати такі реакції.

        Водночас у ЦГЗ підкреслюють, що виявлення туберкульозної інфекції не тотожне діагностиці активного туберкульозу. Для первинного виявлення активного захворювання в Україні застосовують молекулярно-генетичні методи, зокрема Xpert MTB/RIF, які передбачені стандартами МОЗ.

        Як діагностують та лікують туберкульоз в Україні

        Для підтвердження діагнозу сімейний лікар призначає обстеження - рентгенологічні, лабораторні, мікробіологічні.

        Серед сучасних методів діагностики:

        • флюорографія та рентгенографія;
          • мікроскопія мокротиння (дозволяє виявити бактерії);
            • бактеріологічний посів (підтверджує наявність збудника, а й визначає стійкість до антибіотиків);
              • туберкулінові та імунні тести;
                • сучасні молекулярні тести (ПЛР та молекулярно-генетичні тести, що дозволяють виявити ДНК бактерій).

                  Діагностика туберкульозу в Україні безоплатна.

                  Допомогу хворим на туберкульоз українцям надають за пакетом "Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах". Послуги можна отримати у 25 спеціалізованих протитуберкульозних закладах та у 962 закладах первинної медичної допомоги, які мають відповідні договори з НСЗУ.

                  НСЗУ оплачує медзакладам 49 620 гривень за лікування одного пацієнта у спеціалізованому закладі та 835 гривень на місяць за супровід пацієнта на рівні первинної медичної допомоги.

                  Окремо медзаклади забезпечують безоплатними медичними препаратами для лікування недуги. Їх закуповують централізовано та видають пацієнтам на весь курс лікування.

                  Завдяки інноваційним лікам тривалість лікування чутливого туберкульозу вже скоротили до 4-6 місяців. А лікування лікарсько-стійкої форми хвороби наразі триває переважно 6-9 місяців. Профілактичне лікування туберкульозу тепер можна пройти всього за 1-3 місяці, а захист від недуги триває понад 10 років.

                  Олександра Василенко

