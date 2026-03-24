Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенка

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Несмотря на современное развитие медицины, недуг остается серьезным вызовом для системы здравоохранения. Особенно в Украине, где ситуацию с заболеванием туберкулезом ухудшила война.

УНН разбирался, сколько украинцев сейчас болеют этим недугом, как в Украине лечат туберкулез и где и как можно получить эффективную и бесплатную помощь.

Туберкулез в Украине: как карту заболеваемости изменила война

Врач-фтизиопульмонолог, эксперт Национального портала по иммунизации Оксана Молодая говорит: из-за осложненного доступа к медицинской помощи, который вызвали боевые действия, люди не обращаются к врачу вовремя. Поэтому, с одной стороны, количество выявленных больных по сравнению с прошлыми годами уменьшилось, а с другой – увеличилось количество запущенных случаев заболеваний.

Наблюдается снижение показателя заболеваемости туберкулезом по сравнению с 2024 годом на 18,2%. На самом деле это демонстрирует нам именно недостаточный уровень выявления туберкулеза – говорит эксперт.

Она приводит статистику: за 9 месяцев 2025 года зарегистрировали 11 614 случаев туберкулеза (в частности, среди детей выявили 408 случаев заболеваний).

Больше всего новых случаев туберкулеза зарегистрировали в:

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской областях.

Оксана Молодая объясняет: такое региональное распределение связано, в первую очередь, с внутренней миграцией, когда украинцы из зоны боевых действий и прифронтовых территорий (где они долго не имели доступа к медицинской диагностике и лечению), перебираются в относительно безопасные локации.

Отдельная проблема - это состояние здоровья украинских военных и гражданских, которые возвращаются из российского плена. Они проходят обязательное дополнительное обследование на туберкулез, однако отдельного масштабного исследования, которое бы позволило точно оценить уровень заболеваемости среди освобожденных пленных, пока нет, откровенно признает генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Туберкулез - специфическая инфекция, которая переходит в тяжелую форму под влиянием дополнительных факторов риска. Одним из таких факторов является именно пребывание в тюрьме или в плену. Даже в местах несвободы в Украине уровень распространенности туберкулеза выше, чем среди общего населения, а условия, в которых содержат украинских пленных в россии, еще больше ухудшают ситуацию - объясняет Курпита.

После возвращения из плена освобожденных украинцев обследуют на туберкулез. Сначала это рентгенологическое исследование, а если врачи выявляют изменения, характерные для туберкулеза, пациентам назначают дополнительные профильные тесты. Такой подход позволяет выявлять болезнь уже после освобождения и определять дальнейшую тактику лечения.

Отдельную проблему, по словам специалиста, составляет подход российской стороны к лечению.

россия не использует стандартизированные международные схемы лечения туберкулеза, а применяет собственные подходы. По свидетельствам людей, с которыми общались после возвращения, даже в случаях, когда диагноз туберкулеза был установлен, лечение могло предоставляться нерегулярно или не в полном объеме. В частности, вместо нескольких необходимых препаратов человек мог получать только один - отмечает гендиректор Центра общественного здоровья.

Из-за этого после возвращения украинских пленных медики нередко сталкиваются с формами лекарственно-устойчивого туберкулеза. В таких случаях пациентам приходится назначать более сложные и серьезные схемы лечения, чем те, которые они могли получать в россии.

Владимир Курпита подчеркнул, что это создает дополнительный вызов для украинской системы здравоохранения.

Как передается туберкулез и кто в зоне риска?

Туберкулез распространяется через воздух, а не воздушно-капельным путем, как считали ранее. Заразиться им невозможно через:

поцелуи;

рукопожатия;

совместное пользование постельным бельем;

еду и напитки;

посуду.

Единственный источник инфекции - больной, который во время дыхания выделяет в воздух аэрозоль с микобактериями туберкулеза.

Заболеть может любой: риск инфицирования не определяется ни социальным статусом, ни уровнем доходов, ни полом человека.

Как заподозрить у себя туберкулез и когда обращаться к врачу?

Среди основных симптомов, которые должны насторожить и заставить человека обратиться к семейному врачу или, при необходимости, непосредственно к фтизиатру, медики называют:

длительный кашель (более 2 недель);

повышенная температура;

слабость;

ночная потливость;

потеря веса;

одышка;

боль в грудной клетке.

Отметим, диагностика туберкулеза в Украине бесплатна.

А вот затягивание с обращением за медицинской помощью может привести к:

поражению легких и хроническому кашлю;

кровохарканью;

распространению инфекции на другие органы;

токсическим реакциям;

ослаблению иммунитета и угрозе смерти без лечения.

Как диагностируют и лечат туберкулез в Украине

Для подтверждения диагноза семейный врач назначает обследование - рентгенологические, лабораторные, микробиологические.

Среди современных методов диагностики:

флюорография и рентгенография;

микроскопия мокроты (позволяет выявить бактерии);

бактериологический посев (подтверждает наличие возбудителя, а также определяет устойчивость к антибиотикам);

туберкулиновые и иммунные тесты;

современные молекулярные тесты (ПЦР и молекулярно-генетические тесты, позволяющие выявить ДНК бактерий).

Помощь больным туберкулезом украинцам предоставляется по пакету "Диагностика и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, в стационарных и амбулаторных условиях". Услуги можно получить в 25 специализированных противотуберкулезных учреждениях и в 962 учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих соответствующие договоры с НСЗУ.

НСЗУ оплачивает медучреждениям 49 620 грн за лечение одного пациента в специализированном учреждении и 835 грн в месяц за сопровождение пациента на уровне первичной медицинской помощи.

Отдельно медучреждения обеспечивают бесплатными медицинскими препаратами для лечения недуга. Их закупают централизованно и выдают пациентам на весь курс лечения.

Благодаря инновационным лекарствам продолжительность лечения чувствительного туберкулеза уже сократили до 4-6 месяцев. А лечение лекарственно-устойчивой формы болезни сейчас длится преимущественно 6-9 месяцев. Профилактическое лечение туберкулеза теперь можно пройти всего за 1-3 месяца, а защита от недуга длится более 10 лет.

Профилактика туберкулеза

Медицинская и социальная профилактика туберкулеза в современных условиях предусматривает:

вакцинацию БЦЖ новорожденных;

регулярные обследования людей из групп риска;

лечение латентной туберкулезной инфекции;

повышение уровня жизни;

борьбу с вредными привычками (в частности, курением табачных изделий);

улучшение условий труда и жилья;

популяризацию здорового образа жизни среди населения.

В Украине вакцина БЦЖ против туберкулеза для новорожденных остается бесплатной, а ее поставки в регионы осуществляются в достаточном объеме. В то же время отдельные случаи, когда дети не получали прививки в родильных домах, могли быть связаны не с общенациональным дефицитом, а с проблемами на уровне конкретных учреждений или с ненадлежащим формированием заявок на получение препарата.

Руководитель национальной программы иммунизации Министерство здравоохранения Украины Александр Заика акцентирует: БЦЖ доступна для детей, которые рождаются в родильных домах и перинатальных центрах, независимо от формы собственности учреждения. Вакцина поступает в регионы через центры контроля и профилактики болезней, а далее распределяется между медучреждениями в соответствии с поданными заявками. Именно поэтому наличие препарата в конкретном родильном доме в значительной степени зависит от организации этого процесса на месте.

В отдельных случаях трудности могли возникать из-за того, что медучреждение не подало заявку вовремя или не получило вакцину по другим причинам.

Дополнительным фактором называется особенность самой вакцины БЦЖ, которая поставляется во флаконах на 20 доз. В небольших родильных домах такое количество не всегда используется сразу, однако на государственном уровне разрешено открывать флакон даже для вакцинации одного или нескольких детей. Это решение должно расширить доступ к прививке.

Также в Украине внедрили механизм сопровождения ребенка, который не был вакцинирован в родильном доме. В таком случае центры контроля и профилактики болезней и врачи должны обеспечить, чтобы ребенок смог получить прививку позже, в частности в учреждении первичной медицинской помощи.

Отдельно внимание эксперт обратил на изменения в календарь прививок. Если раньше вакцину против туберкулеза рекомендовали вводить на третий-пятый день после рождения, то теперь ее советуют делать уже в течение первых суток. Такой подход объясняют тем, что при неосложненных родах мать с ребенком часто выписывают уже через несколько дней, и из-за этого часть детей не успевает получить прививку в родильном доме.

Кроме того, срок, в течение которого ребенок может получить БЦЖ без проведения диагностической пробы, увеличили до семи месяцев вместо двух. Это должно упростить доступ к вакцинации для тех детей, которые не были привиты сразу после рождения. Специалисты подчеркивают, что БЦЖ прежде всего защищает малышей от тяжелых форм туберкулеза, поэтому сделать прививку важно именно в раннем возрасте.

Сейчас заказывать государственную вакцину могут не только государственные, но и частные родильные дома. Для этого учреждение должно подать заявку в центры контроля и профилактики болезней и отчитаться об использовании препарата. На уровне областей, в свою очередь, уже действуют инструменты внутреннего перераспределения вакцин между учреждениями, если в одном из них препарат есть в остатке, а в другом возникла потребность.

