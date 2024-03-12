В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о необходимости двигаться к переходу от гуманитарной помощи к восстановлению. Об этом он сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине Дениз Браун, передает УНН.

Мы должны начать шаг за шагом двигаться к переходу от гуманитарной помощи к восстановлению. Вместе с координатором по гуманитарным вопросам ООН Дениз Браун и партнерами мы обсудили это на заседании Руководящего комитета по планированию развития общин, поиску долгосрочных решений и восстановлению - написал Кубраков в соцсетях.

По его словам, сейчас первоочередной задачей является обеспечение восстановления и устойчивого развития пострадавших громад.

"Наши общие цели в этом процессе будут синхронизированы с ключевыми стратегическими документами по восстановлению - Ukraine Facility и RDNA3, которые определяют направления восстановления, инвестиционные среднесрочные приоритеты", - отметил Кубраков.

Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины