ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН
В Киеве прозвучало уже 1000 воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения рф
На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли
"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow
Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов
В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении
Популярные
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света
Публикации
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН
Вице-премьер-министр Украины Кубраков отметил необходимость перехода от гуманитарной помощи к усилиям по восстановлению во время встречи с Координатором системы ООН в Украине.
В Киеве прозвучало уже 1000 воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения рф
В Киеве с начала полномасштабного вторжения россии прозвучало 1000 сигналов воздушной тревоги, что в целом составляет 1165 часов 26 минут непрерывной тревоги.
На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли
российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек, разбился в ивановской области. Находившиеся на борту 8 членов экипажа и 7 пассажиров погибли. Причиной крушения стал пожар в двигателе.
"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз прямо отказался поставлять Украине крылатые ракеты "Таурус".
Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов
Большое количество российских граждан оказывают различное содействие украинским спецслужбам и силам безопасности - от простых граждан до влиятельных фигур в деловых и военно-политических кругах.
В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом
Власти российского Белгорода заявили об атаке беспилотников - предварительно без пострадавших, неизвестный дрон врезался в стену магазина в городе. Повреждены машины и окружающие здания.
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ
Министры финансов ЕС единогласно поддержали кандидатуру Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда.
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в 2022-2023 годах провела более 180 дней в зарубежных поездках, но на сайте ФГВФЛ за этот период сообщалось только о трех международных мероприятиях с ее участием.
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland.
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении
На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины отбили 44 российские атаки, уничтожили 38 единиц российской военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 5 складов с боеприпасами.