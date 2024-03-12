В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  123092 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  121799 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113713 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  113999 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105228 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189014 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177752 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли

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"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow

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Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов

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В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

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11 марта 2024, 08:40  •  165945 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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8 марта 2024, 11:48  •  250817 просмотра

В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН

Вице-премьер-министр Украины Кубраков отметил необходимость перехода от гуманитарной помощи к усилиям по восстановлению во время встречи с Координатором системы ООН в Украине.

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В Украине необходимо переходить от гуманитарной помощи к восстановлению - Кубраков во время встречи с координатором системы ООН

В Киеве прозвучало уже 1000 воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения рф

В Киеве с начала полномасштабного вторжения россии прозвучало 1000 сигналов воздушной тревоги, что в целом составляет 1165 часов 26 минут непрерывной тревоги.

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В Киеве прозвучало уже 1000 воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения рф

На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли

российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек, разбился в ивановской области. Находившиеся на борту 8 членов экипажа и 7 пассажиров погибли. Причиной крушения стал пожар в двигателе.

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На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли

"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз прямо отказался поставлять Украине крылатые ракеты "Таурус".

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"Мои ответы четкие": Шольц прокомментировал идею обмена Taurus на Storm Shadow

Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов

Большое количество российских граждан оказывают различное содействие украинским спецслужбам и силам безопасности - от простых граждан до влиятельных фигур в деловых и военно-политических кругах.

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Большое количество жителей рф помогают украинской разведке – Юсов

В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

Власти российского Белгорода заявили об атаке беспилотников - предварительно без пострадавших, неизвестный дрон врезался в стену магазина в городе. Повреждены машины и окружающие здания.

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В российском Белгороде заявили об атаке БПЛА: повреждены машины и дом

Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Министры финансов ЕС единогласно поддержали кандидатуру Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда.

Новости Мира •   •  12330 просмотра
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в 2022-2023 годах провела более 180 дней в зарубежных поездках, но на сайте ФГВФЛ за этот период сообщалось только о трех международных мероприятиях с ее участием.

Общество •   •  14285 просмотра
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland.

спорт •   •  11215 просмотра
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины отбили 44 российские атаки, уничтожили 38 единиц российской военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 5 складов с боеприпасами.

Война •   •  14799 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении