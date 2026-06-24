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В Сумах второй раз за день россияне атаковали АЗС, пострадал человек

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Российские войска второй раз за день нанесли удар по АЗС в Сумах. Один человек ранен, пожар ликвидирован.

В Сумах второй раз за день россияне атаковали АЗС, пострадал человек

В Сумах российские войска второй раз за день нанесли удар по АЗС, один человек ранен, сообщили в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Еще одна атака на территорию автозаправочной станции в Сумах. Предварительно, один человек ранен

- написал Григоров в соцсетях.

Специалисты ГСЧС, отметили в ведомстве, обследовали место попадания. Пожар, который вспыхнул после удара, уже ликвидировали, отметил Григоров.

Глава ОВА призвал: "Во время атак держитесь подальше от критической инфраструктуры и открытых пространств. Находитесь в безопасных помещениях или укрытиях".

Российский дрон атаковал АЗС на окраине Сум, трое раненых24.06.26, 11:52 • 2488 просмотров

Юлия Шрамко

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