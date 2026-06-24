Российский дрон атаковал АЗС на окраине Сум, трое раненых

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В Сумах российские войска дроном атаковали очередную АЗС, известно о трех пострадавших, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня утром российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на окраине Сум. Враг системно бьет по АЗС области. Предварительно, пострадали трое гражданских, находившихся на территории - написал Григоров.

По его словам, медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, повреждения не тяжелые.

Также, указал он, повреждены автомобили.

рф системно бьет по АЗС Сумщины для усложнения логистики в регионе - ОВА