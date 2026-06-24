Российский дрон атаковал АЗС на окраине Сум, трое раненых
Киев • УНН
Вражеский дрон попал в автозаправочную станцию на окраине Сум. Пострадали трое гражданских, их обследуют медики.
В Сумах российские войска дроном атаковали очередную АЗС, известно о трех пострадавших, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на окраине Сум. Враг системно бьет по АЗС области. Предварительно, пострадали трое гражданских, находившихся на территории
По его словам, медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, повреждения не тяжелые.
Также, указал он, повреждены автомобили.
рф системно бьет по АЗС Сумщины для усложнения логистики в регионе - ОВА17.06.26, 14:20 • 5770 просмотров