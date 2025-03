В шведском Мальме произошел взрыв в ночном клубе

В результате взрыва никто не пострадал, так как в заведении в момент инцидента никого не было.

Клуб расположен в центральной части города. На месте работают взрывотехники. В здании разрушены входные двери и поврежден фасад.

Очевидцы происшествия рассказали, что взрыв был сильным, казалось, что взорвалось под самыми окнами домов.

Кроме того, местные жители также сообщили, что незадолго до взрыва видели у клуба неизвестного на мопеде.

BREAKING: Nightclub entrance blown up in Malmö in yet another bombing in Sweden.



This is 12th bomb in just 24 days. https://t.co/eQTWzqIzAL pic.twitter.com/4ABRabgMpJ

- PeterSweden (@ PeterSweden7) 3 ноября 2017