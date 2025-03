В шведському Мальме стався вибух у нічному клубі

В результаті вибуху ніхто не постраждав, тому що в закладі в момент інциденту нікого не було.

Клуб розташований в центральній частині міста. На місці працюють вибухотехніки. У будівлі зруйновані вхідні двері і пошкоджено фасад.

Очевидці події, розповіли, що вибух був сильним, здавалося, що вибухнуло під самими вікнами будинків.

Крім того, місцеві жителі також повідомили, що незадовго до вибуху бачили біля клубу невідомого на мопеді.

BREAKING: Nightclub entrance blown up in Malmö in yet another bombing in Sweden.



This is 12th bomb in just 24 days.https://t.co/eQTWzqIzAL pic.twitter.com/4ABRabgMpJ

— PeterSweden (@PeterSweden7) 3 листопада 2017 р.