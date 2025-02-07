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В сельской больнице в Хмельницкой области заработало современное хирургическое отделение

В сельской больнице в Хмельницкой области заработало современное хирургическое отделение

Киев  •  УНН

 • 7679 просмотра

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В сельской больнице в Хмельницкой области заработало современное хирургическое отделение.

В Белогорской многопрофильной больнице, что в Хмельницкой области, завершена масштабная реконструкция хирургического отделения. На этой неделе в главном корпусе заведения заработал обновленный хирургический стационар. Теперь жители громады имеют доступ к современному медицинскому оборудованию, передает УНН.

Детали

Реконструкция отделения продолжалась с середины 2023 года. В рамках реконструкции капитально отремонтировали помещение одного из этажей главного здания больницы, обновили вентиляцию и освещение, закупили современное медицинское оборудование и мебель, обустроили операционные залы, комнаты отдыха для медицинского персонала.

Работы по реконструкции были профинансированы из местного бюджета и при поддержке местного бизнеса. Важным партнером в этом проекте стал филиал "Родной край" Западного Хаба МХП вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Они профинансировали закупку оборудования для операционных на сумму 1 млн грн.

Приятно видеть, что в Белогорье теперь работает такое хирургическое отделение. Это означает, что жители наших громад могут получать качественную медицинскую помощь здесь, на месте, в комфортных условиях, на современном оборудовании, от первоклассных специалистов. Громада реализует много важных проектов, которые улучшают качество жизни. И наша компания ее регулярно поддерживает

- комментирует директор Западного Хаба МХП Виктор Корягин.

Региональный менеджер по социальным проектам Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Людмила Баранчук констатировала, что доступ к качественной и современной медпомощи стремится иметь каждая громада. Однако в условиях широкомасштабной войны больницы, особенно местные, нуждаются в поддержке, чтобы соответствовать современным стандартам и обеспечить надлежащее лечение. Поэтому благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает громадам в решении насущных проблем, рассказала она.

"Мы понимаем, как тяжело сегодня приходится больницам. С одной стороны они сталкиваются с большой нагрузкой, с другой - недофинансированием. Поэтому мы как благотворительный фонд стремимся быть надежным партнером для активных громад, поддерживая их в это сложное время. Это позволит людям как получать услуги в своем населенном пункте без необходимости ездить на операции в областной центр, так и разгрузит областную больницу. Помогая локальным медучреждениям, делаем инвестицию в наше будущее", - добавила Баранчук.

О важности реконструкции отделения рассказала генеральный директор больницы Ольга Ливинчук.

"Ранее реанимационное и хирургическое отделения находились в отдельных зданиях, что создавало неудобства и риски для пациентов во время транспортировки после операций. Отныне больных оперативно будут доставлять в реанимацию лифтом, что значительно улучшит качество медицинской помощи и сохранит драгоценное время", - комментирует она.

Стоит отметить, что за прошлый год в белогорской больнице провели 1200 операций. Из них более 100 - малоинвазивные. Открытие обновленного отделения поможет увеличить долю таких операций.

"Теперь у нас для этого есть больше операционных и новое современное оборудование в них, хороший свет. Среди нового оборудования, которое у нас появилось - современная наркозная станция с мониторингом состояния пациента. Палаты - более комфортные, в каждой есть умывальники с теплой водой. Вообще все помещения - светлые, просторные, комфортные. Здесь и мы сможем работать более эффективно, и пациентам будет морально легче", - подчеркивает заведующий хирургическим отделением Сергей Бурбела.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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