У сільській лікарні на Хмельниччині запрацювало сучасне хірургічне відділення.

У Білогірській багатопрофільній лікарні, що на Хмельниччині, завершено масштабну реконструкцію хірургічного відділення. Цього тижня в головному корпусі закладу запрацював оновлений хірургічний стаціонар. Тепер жителі громади мають доступ до сучасного медичного обладнання, передає УНН.

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Реконструкція відділення тривала з середини 2023 року. У межах реконструкції капітально відремонтували приміщення одного з поверхів головної будівлі лікарні, оновили вентиляцію та освітлення, закупили сучасне медичне обладнання і меблі, облаштували операційні зали, кімнати відпочинку для медичного персоналу.

Роботи з реконструкції були профінансовані з місцевого бюджету та за підтримки місцевого бізнесу. Важливим партнером у цьому проєкті стала філія "Рідний край" Західного Хабу МХП разом із стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді". Вони профінансували закупівлю обладнання для операційних на суму 1 млн грн.

Приємно бачити, що в Білогір'ї тепер працює таке хірургічне відділення. Це означає, що жителі наших громад мають змогу отримувати якісну медичну допомогу тут, на місці, у комфортних умовах, на сучасному обладнанні, від першокласних фахівців. Громада реалізує багато важливих проєктів, які покращують якість життя. І наша компанія її регулярно підтримує – коментує директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.

Регіональна менеджерка із соціальних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді" Людмила Баранчук констатувала, що доступ до якісної та сучасної меддопомоги прагне мати кожна громада. Проте в умовах широкомасштабної війни лікарні, а особливо місцеві, потребують підтримки, щоб відповідати сучасним стандартам та забезпечити належне лікування. Тож благодійний фонд "МХП-Громаді" допомагає громадам у розв'язанні нагальних проблем, розповіла вона.

"Ми розуміємо, як важко сьогодні доводиться лікарням. З одного боку вони стикаються з великим навантаженням, з іншого – недофінансуванням. Тому ми як благодійний фонд прагнемо бути надійним партнером для активних громад, підтримуючи їх у цей складний час. Це дозволить людям як отримувати послуги в своєму населеному пункті без потреби їздити на операції в обласний центр, так і розвантажить обласну лікарню. Допомагаючи локальним медзакладам, робимо інвестицію в наше майбутнє", - додала Баранчук.

Про важливість реконструкції відділення розповіла генеральний директор лікарні Ольга Лівінчук.

"Раніше реанімаційне та хірургічне відділення знаходилися в окремих будівлях, що створювало незручності та ризики для пацієнтів під час транспортування після операцій. Відтепер хворих оперативно доставлятимуть до реанімації ліфтом, що значно поліпшить якість медичної допомоги та збереже дорогоцінний час", - коментує вона.

Варто зазначити, що за минулий рік в білогірській лікарні провели 1200 операцій. Із них більше 100 – малоінвазивні. Відкриття оновленого відділення допоможе збільшити частку таких операцій.

"Тепер у нас для цього є більше операційних і нове сучасне обладнання в них, хороше світло. Серед нового обладнання, яке у нас з’явилось – сучасна наркозна станція з моніторингом стану пацієнта. Палати – більш комфортні, у кожній є умивальники з теплою водою. Взагалі всі приміщення - світлі, просторі, комфортні. Тут і ми зможемо працювати більш ефективно, і пацієнтам буде морально легше", – підкреслює завідувач хірургічним відділенням Сергій Бурбела.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.